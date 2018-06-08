صور جديدة لمحمد بن سلمان تشغل مواقع التواصل الاجتماعي

الله يحفظهم للخليج ويطول باعمارهم 🤲 — معضل 💪 (@Fatness_alon) June 8, 2018

​ويظهر الأمير محمد بن سلمان برفقة ولي عهد البحرين، بينما كانا يستعرضان العلاقات المشتركة بين الدولتين.

وعلق العساكر على الصور قائلا: "سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يلتقي ولي عهد البحرين ويستعرضان العلاقات الأخوية والمستجدات الإقليمية والمسائل ذات الاهتمام المشترك".

سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يلتقي ولي عهد #البحرين ويستعرضان العلاقات الأخوية والمستجدات الإقليمية والمسائل ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/SAFBMRysg0 — بدر العساكر B.Asaker (@Badermasaker) June 8, 2018

وأثارت الصور الجديدة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين بدأوا بالتعليق عليها.

فـي صمتنا هيبة سـلاطين ، وملوك

وفي حكينا تصغر (كبار القضايا) pic.twitter.com/Mrvx7D6E22 — بيع قصايد جزله.. (@Be3_600) June 8, 2018

إذ قال حساب يحمل اسم "خال الشمري": "​الله يوفقه ويجزاه خير ويطول عمره ولي العهد محمد بن سلمان وجه الخير والسعدويجزاك خير ويطول عمرك يااخ بدر".

— خالد الشمري (@6P2QckmOctmLsuK) June 8, 2018

​بينما دعا حساب آخر يحمل اسم "معضل": "الله يحفظهم للخليج ويطول باعمارهم".

الفعل فعل عبدالعزيز بن عبدالرحمن والفاعل محمد بن سلمان ،، يخطط بذكاء وينفذ بدهاء يجمع أهل الحق ويرمي أهل الباطل ،، أدعوا له بهالليالي الفضيلة أن الله يعينه ويجعله عز للأسلام والمسلمين ويسدد خطاه. pic.twitter.com/EMMvoex9mW — 🇸🇦 لورد مشاري 🇸🇦 (@qqabdullqq) June 8, 2018

يذكر أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ظهر في مقطع مصور للمرة الأولى، منذ غيابه الذي دام أكثر من شهر، منذ حادثة إطلاق النار التي وقعت بالقرب من أحد القصور الملكية، في حي الخزامي، بالعاصمة الرياض.

ولم يظهر ولي العهد السعودي بشكل مباشر، منذ أحداث إطلاق النار التي وقعت في حي الخزامي قبل أسابيع، بالقرب من أحد القصور الملكية، وهي الواقعة التي قالت شرطة الرياض إنها لاحظت تحليق طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة ذات تحكم عن بعد من نوع "درون"، فتعاملت معها وأسقطتها.