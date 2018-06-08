الجيش الليبي يعتقل مسؤول الملف الأمني لتنظيم القاعدة في درنة

البيضاء — سبوتنيك. وأكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية العميد أحمد المسماري في بيان صحفي، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أنباء القبض على الإرهابي المذكور.
غرفة عمليات الكرامة ألقت القبض على الإرهابي يحيى الأسطى عمر المسؤول عن الملف الأمني في تنظيم القاعدة بمدينة درنة، خلال عملية نوعية محكمة، ويعد يحيى الأسطى عمر من ابرز قيادات تنظيم القاعدة.
في سياق متصل، نشرت خلية الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي مشاهد لتقدم الوحدات العسكرية داخل مدينة درنة واشتباكها في معارك شوارع مع المسلحين.
وأفاد الإعلام الحربي الليبي، بأن هذه المشاهد هي الأولى لوحدات الجيش خلال اقتحامها لأحياء درنة، حيث تخوض حرب شوارع مع المسلحين المتطرفين الذين كانوا يسيطرون على المدينة منذ سنوات.
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