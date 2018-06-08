الجيش الليبي يعتقل مسؤول الملف الأمني لتنظيم القاعدة في درنة

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اليوم الجمعة 8 يونيو/حزيران، أن قوات الجيش الليبي في غرفة عمليات الكرامة، شرقي البلاد، ألقت القبض على الإرهابي يحي الأسطى عمر مسؤول الملف الأمني لدى تنظيم القاعدة بمدينة درنة.

البيضاء — سبوتنيك. وأكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية العميد أحمد المسماري في بيان صحفي، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أنباء القبض على الإرهابي المذكور.

© REUTERS / Esam Omran Al-Fetori فيديو يوثق "حرب شوارع" بين الجيش الليبي والمسلحين في درنة

وقال البيان:

غرفة عمليات الكرامة ألقت القبض على الإرهابي يحيى الأسطى عمر المسؤول عن الملف الأمني في تنظيم القاعدة بمدينة درنة، خلال عملية نوعية محكمة، ويعد يحيى الأسطى عمر من ابرز قيادات تنظيم القاعدة.

في سياق متصل، نشرت خلية الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي مشاهد لتقدم الوحدات العسكرية داخل مدينة درنة واشتباكها في معارك شوارع مع المسلحين.

وأفاد الإعلام الحربي الليبي، بأن هذه المشاهد هي الأولى لوحدات الجيش خلال اقتحامها لأحياء درنة، حيث تخوض حرب شوارع مع المسلحين المتطرفين الذين كانوا يسيطرون على المدينة منذ سنوات.