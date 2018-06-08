20 اتفاقا بين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد

ترأس كل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي والذي عقد في مكة المكرمة.

واعتمد الطرفان استراتيجية مشتركة لتكامل اقتصادي وتنموي وعسكري، تبدأ بـ20 اتفاقا و44 مشروعا مشتركا، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

واعتبر مراقبون خليجيون أن الاتفاقات بين السعودية والإمارات "تدعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وتسفر عن إحداث فرص جديدة لأبناء الشعبين".

وأُعلن خلال الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في جدة عن اعتماد "استراتيجية العزم" كأحد المخرجات الرئيسية لخلوة العزم، وآلية العمل المشتركة خلال السنوات الخمس المقبلة بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".