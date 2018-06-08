20 اتفاقا بين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد

واعتمد الطرفان استراتيجية مشتركة لتكامل اقتصادي وتنموي وعسكري، تبدأ بـ20 اتفاقا و44 مشروعا مشتركا، حسب صحيفة عكاظ السعودية.
#مجلس_التنسيق_السعودي_الإماراتي pic.twitter.com/c5VBTVIIMS— SEHAM🇸🇦🐎 (@SomaDh1234) June 8, 2018
واعتبر مراقبون خليجيون أن الاتفاقات بين السعودية والإمارات "تدعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وتسفر عن إحداث فرص جديدة لأبناء الشعبين".
وأُعلن خلال الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في جدة عن اعتماد "استراتيجية العزم" كأحد المخرجات الرئيسية لخلوة العزم، وآلية العمل المشتركة خلال السنوات الخمس المقبلة بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
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