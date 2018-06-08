السعودية تعلن موقفها من "ادعاءات قطرية": الدوحة تتكسب بافتعال أزمات لمواطنيها

أعلنت المملكة العربية السعودية موقفها من "الإدعاءات القطرية" بشأن أداء مناسك العمرة والذي تحدثت عنه السفارة القطرية في باكستان.

وقالت السفارة السعودية في باكستان إن السعودية "ومنذ اليوم الأول لقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر أكدت عنايتها بالأشقاء القطريين وتسهيل أدائهم للمناسك بكل يسر وسهولة وفق آليات نظمتها الجهات المختصة"، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

وأضافت السفارة أن قطر "تتكسب إعلاميا" من "عدم تمكين مواطنيها من أداء مناسك الحج والعمرة ".

وأشار بيان السفارة السعودية في باكستان إلى أن المملكة تجدد حرصها على قدوم "الأشقاء القطريين لأداء مناسك العمرة".

وصدر بيان عن السفارة القطرية فى باكستان أمس الخميس، حمل السعودية مسؤولية عدم تمكين المواطنين القطريين من الذهاب للسعودية من أجل مناسك العمرة.

وشهد يوم الرابع من يونيو/حزيران 2017، إعلان السعودية والإمارات ومصر والبحرين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها، متهمة إياها بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة والانحياز ضد جيرانها لصالح إيران.

ونفت قطر الاتهامات بشكل رسمي، مؤكدة أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.