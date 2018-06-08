رسالة من الرئيس السوداني إلى أمير قطر

تلقى تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، رسالة من رئيس جمهورية السودان المشير عمر البشير، تتعلق بأوجه تعزيز علاقات التعاون الوثيق بين البلدين، وبعض المستجدات الراهنة إقليميا ودوليا.

ووفقا لما نشرته صحيفة الوطن القطرية، قام بنقل الرسالة الشفهية الدكتور الدرديري محمد أحمد وزير الخارجية السوداني خلال استقبال أمير قطر له والوفد المرافق في مكتبه بقصر البحر، مساء أمس الخميس.

وكان وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد بدأ، أول أمس الأربعاء 6 يونيو/حزيران، جولة خليجية يزور خلالها دولتي الكويت وقطر، ويلتقي عددا من المسؤولين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في المجالات كافة.

وتدعم الحكومة السودانية مبادرة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الرامية إلى إنهاء الأزمة الخليجية وتقريب وجهات النظر.