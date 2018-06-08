ستولتنبرغ: الناتو والاتحاد الأوروبي سيزيدا وجودهما في العراق

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة 8 يونيو/ حزيران عن استعداد "الناتو" لزيادة وجوده في العراق.

أمستردام —سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الأطلسي مع وزراء الدفاع لليوم الثاني، إن "الناتو يدعم العراق وعلينا التحقق أن كل التحديات مسيطر عليها لعدم رجوع إرهاب داعش إليها".

الناتو يكشف عن خطة لتدريب القوات العراقية في المرحلة المقبلة https://t.co/ZnkzMhUIVu pic.twitter.com/plwIDTX1W9 — قناة التغيير (@AlTaghierTV) June 8, 2018

وأضاف:" لذلك سندرب القوات العراقية وسنبدأ مهمة جديدة لبناء مدارس وأكاديميات عسكرية لتمكينهم من محاربة الإرهاب فيما بعد".

وتابع، "الاتحاد الأوروبي أيضا سيزيد وجوده في العراق لتدريب القوات العراقية".

ويتكون حلف الناتو من 29 بلدا مستقلا في أمريكا الشمالية وأوروبا، وتشارك 21 دولة أخرى في برنامج الشراكة من أجل السلام التابع لمنظمة حلف شمال الأطلسي، مع مشاركة 15 بلدا آخر في برامج الحوار المؤسسي.