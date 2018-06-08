لبنان يقرر وقف طلبات الإقامة لصالح المفوضية العليا لشؤون اللاجئين

أعلن لبنان، اليوم الجمعة 8 يونيو/ حزيران، وقف طلبات الإقامة لصالح المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

بيروت- سبوتنيك وقرر وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، إيقاف طلبات التقديم على إقامة من المكتب الأممي لشؤون اللاجئين، وذلك على خلفية اتهامات للمفوضين بعرقلة عودة اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان إلى ديارهم.

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن باسيل "أصدر تعليماته إلى مديرية المراسم، في وزارة الخارجية، لإيقاف طلبات الإقامات المقدمة إلى الوزارة، وتلك الموجودة فيها، لصالح المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان إلى حين صدور تعليمات أخرى".

وذكر البيان: "طلب الوزير باسيل دراسة الإجراءات التصاعدية الأخرى الممكن اعتمادها في حق المفوضية وهي عديدة، في حال إصرار المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على اعتماد السياسة نفسها".