الحريري إلى روسيا بعد تلقيه دعوة خاصة لحضور حفل افتتاح مباريات كأس العالم

أعلن مصدر في المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني، اليوم الجمعة، أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، سيقوم الأسبوع المقبل، بزيارة إلى روسيا.

© AFP 2018 / Terje PEDERSEN شرط غريب في عقد مدرب منتخب أستراليا المشارك في كأس العالم

بيروت — سبوتنيك . وقال المصدر في اتصال مع وكالة "سبوتنيك"، إن: "رئيس الحكومة سيتوجه يوم الأربعاء المقبل إلى موسكو، لحضور حفل افتتاح مباريات كأس العالم لكرة القدم".

وأشار المصدر إلى أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة تلقاها الحريري من الرئيس فلاديمير بوتين، للمشاركة في حفل الافتتاح، لافتاً إلى أن الحريري وبوتين، قد يعقدا لقاءاً ثنائيا خلال هذه الزيارة.

هذا وتقام نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، وللمرة الأولى في تاريخها، في روسيا بين 14 حزيران/ يونيو و15 تموز/ يوليو 2018. ويستضيف مبارياتها الدولية 12 ملعباً موزعا على 11 مدينة روسية، سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبرغ، نيجني نوفغورود، مدينة روستوف نا دونو، بالإضافة للعاصمة موسكو.