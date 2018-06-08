تسجيل
18:35 08 يونيو/ حزيران 2018
مباشر
    بحث
    الجيش الليبي

    ما بعد تحرير درنة... هل ذهبت الجماعات المتطرفة بلا عودة

    © AFP 2018 /
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    أثارت عملية سيطرة قوات الجيش الليبي على مدينة درنة شرقي ليبيا عددا من التساؤلات خاصة فيما يتعلق بمصير الجماعات المتشددة والإرهابية التي كانت تختبئ في المدينة.

    فبالأمس القريب نشر الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر في الشرق فيديوهات لعناصر القوات المسلحة داخل المدينة والسيطرة عليها، فيما لم يعلن السيطرة الكاملة بشكل رسمي حتى الآن، بعد أن انطلقت عملية التحرير في مطلع شهر مايو/ أيار 2018.

    وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية نشر خلال الأيام الماضية على صفحته عدة فيديوهات لتقدم القوات، والقبض على بعض الإرهابيين، وكذلك سيطرة القوات المسلحة على معظم أحياء درنة.

    من ناحيته قال ناصر الهواري الباحث الليبي في شؤون الحركات المتطرفة إن عملية تحرير درنة تعزز من مكانة القوات المسلحة في الشرق وعموم ليبيا، وتؤكد على أن هيبة الدولة بيد القوات المسلحة التي استطاعت تحرير المدن الليبية وطرد الجماعات والمليشيات المتطرفة والإرهابية.

    وأضاف الهواري أن تحرير درنة سينعكس على الوضع السياسي في ليبيا، خاصة أن الجيش الليبي يعزز من وجوده يوما بعد يوم، وأصبح لديه ورقة تفاوضية قوية فيما يتعلق بالعملية السياسية، وأن سيطرته على مساحات شاسعة من الحدود المصرية حتى مدينة سرت تؤكد قدرته على حسم الفوضى والإمساك بزمام الأمور.

    وتابع الباحث الليبي أن "درنة كانت منذ 1996 الموطن الرئيسي للجماعات المتطرفة، وكان تنظيم القاعدة المسيطر على درنة لسنوات عدة، وحتى بعد سيطرة داعش في العام 2014 عادت درنة إلى سيطرة القاعدة مرة أخرى. وأن الجيش تمكن حاليا إجبار العناصر على تسليم أنفسهم أو الحروب إلى المناطق الجبلية، وأنهم موجودون حاليا في مناطق معلومة على رأسها منطقة شيحة، والبعض منهم في الأودية الصحراوية، كما ذهب البعض الآخر إلى مدينة مصراته".

    وأشار الهواري إلى أن "التنظيمات التي تعاقبت على المدينة كانت تحت أسماء مختلقة إلا أن القاعدة ظلت المسيطر حتى الآن، ومن بين هذه التنظيمات "شباب الإسلام، تنظيم كتائب البتار، تنظيم داعش، ومؤخرا مجلس شورى مجاهدي درنة، الذي حاول الاستمرار تحت مسمى آخر وهو قوة حماية درنة هربا من الملاحقة الأمنية إلا أن القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على درنة هذه الايام.  

    خليفة حفتر يشرف على الاستعدادات النهائية لمعركة تحرير درنة
    مكتب إعلام القيادة العامة
    الجيش الليبي يعتقل مسؤول الملف الأمني لتنظيم القاعدة في درنة

    وقد فرضت جماعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بتنظيم القاعدة، مع بداية الأحداث 2011 سيطرتها على المدينة بشكل كامل، وضمت العديد من القيادات المنتمية للقاعدة  أبرزهم سفيان بن قمو، المعتقل السابق في غوانتنامو.

    وفي العام 2014 تمكن التنظيم الإرهابي "داعش" من السيطرة على المدينة بعد اشتباكات بينه وبين عناصر القاعدة الموجودة في المدينة، وقد مكن التنظيم من السيطرة ما عرف بـ"مجلس شورى شباب الإسلام" الذي بايع البغدادي وساهم بذلك في حسم العملية لصالح الوافدين الجدد على المدينة ومن بينهم قيادات ليبية، وأعلنوا في ذلك الوقت "ولاية برقة".

    بعد تبادل لعمليات الاغتيال بين عناصر القاعدة وداعش في درنة عام 2015 تمكن "مجلس شورى مجاهدي درنة" من طرد تنظيم داعش.

    وخاض الجيش الليبي في الشرق معركة ضد تنظيم "داعش" في 2015 وتمكن من طرده نهائيا من المدنية إلا أن مجلس شورى مجاهدي درنة ظل داخل المدينة كما هو حتى انطلقت عملية التحرير في 7 مايو/ أيار 2018 والتي أوشكت على الانتهاء.

    المجموعات الموجودة في درنة:

    ظلت درنة منذ عام 2011 وحتى الأيام القليلة الماضية تحت سيطرة الجماعات المتشددة باختلاف توجهاتها أو تبعيتها سواء "القاعدة" أو "داعش".

    تنظيم "القاعدة"

    ظلت درنة مخبأ لقيادات القاعدة من زمن بعيد، وعاشت تلك العناصر تحت مسميات مختلفة منها أنصار الشريعة ومجلس شورى مجاهدي درنة الذي تكون في السنوات الأخيرة بعد طرد عناصر تنظيم داعش في 2014 ويضم ذات العناصر القديمة من "القاعدة"، وهو التنظيم الذي يواجه قوات الجيش الليبي حاليا.

    مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن
    © AFP 2018 / Tech. Sgt. Andy Dunaway
    البنتاغون: مقتل قيادي في "القاعدة" بضربة جوية في ليبيا

    وفي مطلع مايو/ أيار2018، توعد مجلس شورى مجاهدي درنة، بالثأر لمقتل وسام بن حميد، قائد جماعة "شورى ثوار بنغازي" وذلك قبل انطلاق عملية التحرير بأيام.

    عناصر "داعش"

    بعد طرد عناصر التنظيم من المدينة في 2015 ظلت بعض العناصر الليبية بالمدينة وعادت مرة أخرى إلى تنظم "القاعدة"، فيما بقيت بعد العناصر كخلايا نائمة، إلا أن العناصر العائدة من العراق وسوريا في العام 2017 تواجدت في بعض المعسكرات المحيطة بدرنة أملا في السيطرة الجديدة مرة أخرى على درنة وسرت.

    المكانة الجغرافية

    درنة هي مدينة جبلية تقع على ساحل البحر المتوسط في شمال شرقي ليبيا، يحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط، ومن الجنوب سلسلة من تلال الجبل الأخضر، ويشطر المدينة مجري الوادي إلى شطرين يسمى وادي درنة، وهو أحد الأودية الكبيرة المعروفة في ليبيا، تشتهر المدينة بموقعها وبكهوفها الجبلية كما أنها تسقى بمياه عذبة تتدفق إليها عبر قنوات الساقية من نبعين غزيرين أحدهما يعرف باسم عين البلاد، والثاني باسم عين بومنصور، وتسمى عروس ليبيا ودرة البحر المتوسط.

    انظر أيضا:

    تفاصيل جديدة حول الضربة الأمريكية شمالي ليبيا
    (صور) "ميغ-23" مزودة بقنابل قوية في ليبيا
    أمريكا تعلن مسؤوليتها عن هجوم جوي في ليبيا
    ليبيا: طائرات القذافي تعود للخدمة
    مقتل 4 أشخاص بانفجار سيارة في ليبيا
    اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا ترحب باتفاق ميثاق المصالحة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, أخبار ليبيا, أخبار العالم العربي, العالم العربي, العالم, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فتاة تلتقط صورة لها في حديقة موزيون في موسكو
    من ثوران البراكين إلى إطلاق "سويوز" الروسي إلى الفضاء - صور الأسبوع من "سبوتنيك
    استبدال السعوديات بالدرون
    استبدال السعوديات بالدرون... ماذا بعد؟
    إلى القرم خلال 15 دقيقة
    إلى القرم خلال 15 دقيقة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك