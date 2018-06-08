قوات رديفة محترفة ومتمرسة بالقتال... إلى القنيطرة السورية

كشفت مصادر مطلعة لوكالة "سبوتنيك" أن الأيام الأخيرة شهدت إرسال مجموعات قتالية محترفة إلى القنيطرة جنوبي البلاد استعدادا لاندلاع مواجهات عسكرية تهدف لبسط سيطرة الجيش السوري على مناطق نفوذ المجموعات الإرهابية المسلحة هناك.

وأوضحت المصادر لوكالة "سبوتنيك" أن عملية إرسال هذه المجموعات مستمرة تباعا، وعمادها مقاتلون متطوعون في الدفاع الوطني يتبعون للفرقة الرابعة في الجيش السوري.

© Sputnik . Michail Alaeddin شاهد... كيف حافظ مقاتلو الدفاع الوطني على إرث رفاق السلاح

مشيرة إلى أن هؤلاء المقاتلين كانوا رأس الحربة في تحرير منطقة الحجر الأسود جنوب العاصمة دمشق حيث يقومون بتسليم "المنطقة المحررة مؤخرا" بشكل تدريجي بعد تطهير أحيائها من المفخخات والألغام، وينتقلون إلى "جبهة القنيطرة" ضمن مجموعات مؤلف كل منها من 25 مقاتلا تحت إمرة قائد، وتعمل المجموعات جميعها تحت قيادة موحدة.

ووصفت المصادر عناصر هذه المجموعات القتالية بالمحترفين من ذوي التدريب العالي والخبرة القتالية الكبيرة، ويعول عليهم في تنفيذ عمليات خاصة ودقيقة في حال فشل جهود الحل السياسي واندلاع المواجهة.