نصر الله يكشف شرط انسحاب قوات "حزب الله" من سوريا

بيروت — سبوتنيك. وقال نصر الله، في خطاب ألقاه بمناسبة "يوم القدس" العالمي، إنه "ليس لحزب الله مشروع خاص في سوريا على الإطلاق".
وتابع "نحن ذهبنا إلى سوريا بسبب رؤيتنا بأن ما يجري مؤامرة كبرى، وبطلب من القيادة السورية".
وأشار نصر الله إلى أنه "عندما نستعيد شبابنا ورجالنا إلى لبنان سنكون سعداء ونشعر بالنصر، ولذلك ليست لدينا معركة بقاء في سوريا، وما يبقينا هو الواجب والقيادة السورية، ولكن في الوقت ذاته نقول إنه لو اجتمع العالم كله ليفرض علينا أن نخرج من سوريا فإنه لن يستطيع، فهذا الأمر يحصل في حالة وحيدة وهي أن يكون بطلب من الحكومة السورية".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)