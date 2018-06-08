نصر الله يكشف شرط انسحاب قوات "حزب الله" من سوريا

أعرب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الجمعة، عن رفض الحزب الانسحاب من سوريا، ما لم يقترن ذلك بطلب من الدولة السورية.

بيروت — سبوتنيك. وقال نصر الله، في خطاب ألقاه بمناسبة "يوم القدس" العالمي، إنه "ليس لحزب الله مشروع خاص في سوريا على الإطلاق".

© REUTERS / AZIZ TAHER موقع عبري: حسن نصر الله وإيهود باراك يتنافسان على هذا الأمر

وأضاف "نحن في سوريا موجودون حيث يجب أن نكون موجودين، وبحجمنا ومساهمتنا في الانتصار السوري على الحرب الكونية نعتبر أنفسنا أنجزنا مهمتنا وحققنا الهدف".

وتابع "نحن ذهبنا إلى سوريا بسبب رؤيتنا بأن ما يجري مؤامرة كبرى، وبطلب من القيادة السورية".

وأشار نصر الله إلى أنه "عندما نستعيد شبابنا ورجالنا إلى لبنان سنكون سعداء ونشعر بالنصر، ولذلك ليست لدينا معركة بقاء في سوريا، وما يبقينا هو الواجب والقيادة السورية، ولكن في الوقت ذاته نقول إنه لو اجتمع العالم كله ليفرض علينا أن نخرج من سوريا فإنه لن يستطيع، فهذا الأمر يحصل في حالة وحيدة وهي أن يكون بطلب من الحكومة السورية".