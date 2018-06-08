تصفية 7 مسلحين من تنظيم "داعش" في التنف

صرح التحالف الدولي في بيان صحفي بأن قوات "جيش مغاوير الثورة" المدعومة من تحالف الولايات المتحدة قامت بتصفية سبع مسلحين ينتمون إلى تنظيم "داعش" في المنطقة المحظورة في التنف جنوبي سوريا.

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في البيان "إنه أثناء القيام بدوريات ضد "داعش" داخل الكيلو متر 55 من المنطقة المحظورة في التنف، اعترضت قوات "جيش مغاوير الثورة" المدعومة من قوات التحالف، سيارة كانت تحاول تجاوز نقاط التفتيش، وحاول ركاب السيارة الذين تم التعرف عليهم كأعضاء في "داعش" الفرار وقاموا بإطلاق النار على شركاء التحالف، وقال البيان إن عضوا واحدا على الأقل قام بتفجير حزامه الانتحاري في وقت لاحق".

يشار إلى أنه نتيجة لذلك تمت تصفية سبع مقاتلين من صفوف "داعش"، ولا توجد خسائر بين القوات المدعومة من التحالف الأمريكي.

وتعاني سوريا منذ آذار/ مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة" (المحظوران في روسيا).