بعد رسالة أميرية عاجلة حول اليمن... اجتماع عسكري بين السعودية والكويت

بحث النائب الأول لرئیس مجلس الوزراء، وزیر الدفاع الكویتي، الشیخ ناصر صباح الأحمد الصباح، مع مساعد وزیر الدفاع في المملكة العربیة السعودیة محمد العایش والوفد المرافق له المواضیع ذات الاھتمام المشترك.

قالت مدیریة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع الكويتية، في بیان صحفي، إن اللقاء یأتي على ھامش اجتماع وزراء الدفاع لدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظیم "داعش" في مملكة بلجیكا، وفقا لوكالة الكويت للأنباء.

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وأضافت أن الشیخ ناصر الصباح أعرب عن عمق العلاقات بین البلدین الشقیقین وحرص الطرفین على تعزیزھا وتطویرھا، مشیرة إلى أن اللقاء بین الجانبین تطرق إلى مناقشة أھم الأمور والمواضیع ذات الاھتمام المشترك لاسیما المتعلقة بالجوانب العسكریة.

وحضر اللقاء سفیر دولة الكویت لدى بلجیكا جاسم البدیوي وسفیر السعودیة لدى بلجیكا عبد الرحمن الأحمد، ورئیس ھیئة الأركان العامة في المملكة، الفریق أول ركن فیاض الرویلي، والوفد العسكري الكویتي.

وجدد أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دعوته للأطراف اليمنية إلى الجلوس حول طاولة المفاوضات للخروج بحل سياسي يوقف الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وقال الشيخ الصباح في كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان: "نؤكد مجددا موقفنا لدعوة الأطراف اليمنية إلى طاولة المباحثات وصولا للحل السياسي المنشود، الذي يضع حدا لمعاناة أبناء الشعب اليمني بعودة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن الشقيق".