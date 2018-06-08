نصر الله: رجال أعمال عرب يشترون بيوت المقدسيين ويبيعونها لإسرائيل

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الجمعة،: "للأسف بعض العرب وبعض دول الخليج يرسلون المال لشراء البيوت من المقدسيين، ورجال الأعمال العرب الخونة يبيعون هذه المنازل للصهاينة. ولكي نساعد المقدسيين على الصمود مطلوب مال تبرعات تقديمات من دول وأغنياء ومن الشعوب".

وذكر نصر الله خلال الاحتفال بـ"يوم القدس" العالمي الذي أقيم في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان، أن هناك 3 تحديات أساسية اليوم في مدينة القدس: التحدي الأول، يتمثل في الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل وتداعياته، والتحدي الثاني، هو الديمغرافي وتغيير الهوية السكانية، على اعتبار أن هناك مخططات إسرائيلية لتغيير هوية القدس السكانية، من خلال ضم كتل استيطانية من الضفة وإلحاقها تحت عنوان القدس الكبرى، ومن خلال زيادة الاستيطان في القدس والضغط على الفلسطينيين المقدسيين لمغادرتها، والتحدي الثالث، مسألة المقدسات، وبالأخص المسجد الأقصى.

وأشار نصر الله إلى أن السكان المقدسيين العرب من مسلمين ومسيحيين يقع على عاتقهم العبء الأكبر في هذه المعركة، بمعنى أن بقاءهم في المدينة وحفاظهم على مساكنهم ومتاجرهم هي المعركة الحقيقية والتي قام بها سكان القدس من 1967 إلى اليوم.