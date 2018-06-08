نصر الله: رجال أعمال عرب يشترون بيوت المقدسيين ويبيعونها لإسرائيل

وأشار نصر الله إلى أن السكان المقدسيين العرب من مسلمين ومسيحيين يقع على عاتقهم العبء الأكبر في هذه المعركة، بمعنى أن بقاءهم في المدينة وحفاظهم على مساكنهم ومتاجرهم هي المعركة الحقيقية والتي قام بها سكان القدس من 1967 إلى اليوم.
قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الجمعة،: "للأسف بعض العرب وبعض دول الخليج يرسلون المال لشراء البيوت من المقدسيين، ورجال الأعمال العرب الخونة يبيعون هذه المنازل للصهاينة. ولكي نساعد المقدسيين على الصمود مطلوب مال تبرعات تقديمات من دول وأغنياء ومن الشعوب".
وأشار نصر الله إلى أن السكان المقدسيين العرب من مسلمين ومسيحيين يقع على عاتقهم العبء الأكبر في هذه المعركة، بمعنى أن بقاءهم في المدينة وحفاظهم على مساكنهم ومتاجرهم هي المعركة الحقيقية والتي قام بها سكان القدس من 1967 إلى اليوم.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)