اتصال هاتفي بين الملك سلمان وبن زايد… وهذا ما دار بينهما

ونشر بن زايد تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر تناول فيها ما جرى في الاتصال.
وقال حساب بن زايد: "محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من الملك سلمان بن عبد العزيز".
وأضاف: "جرى خلاله التأكيد على عمق العلاقات الأخوية المميزة التي تجمع البلدين الشقيقين وثمن سموه دعم خادم الحرمين الشريفين للجهود المشتركة للارتقاء بالعلاقات بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين".
محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من الملك سلمان بن عبد العزيز جرى خلاله التأكيد على عمق العلاقات الأخوية المميزة التي تجمع البلدين الشقيقين وثمن سموه دعم خادم الحرمين الشريفين للجهود المشتركة للارتقاء بالعلاقات بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين.— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) June 8, 2018
يذكر أن دولتي السعودية والإمارات وقعتا، أمس الخميس، 20 اتفاقا و44 مشروعا مشتركا، بحسب صحيفة عكاظ السعودية.
#مجلس_التنسيق_السعودي_الإماراتي pic.twitter.com/c5VBTVIIMS— SEHAM🇸🇦🐎 (@SomaDh1234) June 8, 2018
وترأس كل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي والذي عقد في مكة المكرمة.
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