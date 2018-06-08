اتصال هاتفي بين الملك سلمان وبن زايد… وهذا ما دار بينهما

تلقى ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، اليوم الجمعة 8 يونيو/حزيران، اتصالا هاتفيا من العاهل السعودي، الملك سلمان.

ونشر بن زايد تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر تناول فيها ما جرى في الاتصال.

وقال حساب بن زايد: "محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من الملك سلمان بن عبد العزيز".

وأضاف: "جرى خلاله التأكيد على عمق العلاقات الأخوية المميزة التي تجمع البلدين الشقيقين وثمن سموه دعم خادم الحرمين الشريفين للجهود المشتركة للارتقاء بالعلاقات بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين".

محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من الملك سلمان بن عبد العزيز جرى خلاله التأكيد على عمق العلاقات الأخوية المميزة التي تجمع البلدين الشقيقين وثمن سموه دعم خادم الحرمين الشريفين للجهود المشتركة للارتقاء بالعلاقات بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) June 8, 2018

يذكر أن دولتي السعودية والإمارات وقعتا، أمس الخميس، 20 اتفاقا و44 مشروعا مشتركا، بحسب صحيفة عكاظ السعودية.

وترأس كل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي والذي عقد في مكة المكرمة.