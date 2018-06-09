النيابة السعودية تضع تعريف أحدث الجرائم في المملكة

وضعت النيابة العامة في السعودية، الجمعة 8 يونيو/حزيران الجاري، تعريفا لأحدث جريمة في المملكة، ألا وهي جريمة "التحرش الجنسي".

وأوضحت في بيان رسمي لها: "أي قول أو فعل أو إشارة بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل التقنية الحديثة: ذات مدلول جنسي/ تصدر من شخص تجاه آخر، تمس الجسد أو العرض، أو تخدش الحياء، تعد جريمة تحرش جنسي".

#النيابة_العامة

أي قول أو فعل أو إشارة بأي وسيلة كانت ، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل التقنية الحديثة:-

1- ذات مدلول جنسي.

2- تصدر من شخص تجاه آخر.

3- تمس الجسد أو العرض ، أو تخدش الحياء.

تعد جريمة تحرش جنسي. pic.twitter.com/tDP2krz1fN — النيابة العامة (@bip_ksa) June 8, 2018

​وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت اليوم الخميس، 31 مايو/ أيار، عن موعد بدء تنفيذ نظام مكافحة التحرش، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إن نظام مكافحة جريمة التحرش يراعي من تقل أعمارهم عن 18 عاما وذوي الاحتياجات الخاصة، ويعاقب كل من يقدم بلاغا كيديا عن جريمة التحرش أو يتفق أو يساعد على ارتكابها.

وأضاف أنه سيتم التعامل بسرية تامة مع البلاغات، حيث يحرص النظام على الاهتمام بسرية المعلومات ذات الصلة بالجرائم وحماية المجني عليه.

وتابع "يحق لأي شخص تعرض لجريمة التحرش أو أطلع عليها التقدم بإبلاغ الجهات المختصة، ويتم التشهير بالجاني إذا تضمن الحكم القضائي ذلك".

ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، فقد وافق مجلس الشورى على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش، الذي أعدته وزارة الداخلية، ورفعته الوزارة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأشارت إلى أن مشروع القانون، الذي أعدته الداخلية السعودية، يشمل 8 مواد، تحدد كيفية تطبيق عقوبة التحرش على مرتكبيها. ويهدف القانون إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، كما يستهدف صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، بحسب أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المطبقة في المملكة.