سقوط 20 قتيلا من "أنصار الله" على الحدود السعودية

قُتل أكثر من 20 مقاتلا من جماعة أنصار الله "الحوثيين" بمعارك مع قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

© AP Photo / الجيش الأمريكي يكشف تفاصيل العمليات التي نفذها في اليمن

القاهرة — سبوتنيك . وأوضح مصدر بالمركز الإعلامي للجيش اليمني لوكالة "سبوتنيك"، أن "الحوثيين نفذوا محاولة تسلل باتجاه مواقع عسكرية في سلسلة جبال حام الاستراتيجية شمال شرقي مديرية المتون غرب محافظة الجوف، اندلعت على أثرها معارك استمرت لساعات".

مؤكداً "أن الجيش أحبط بإسناد من طيران التحالف، محاولة تسلل الحوثيين، وأوقع أكثر من 20 قتيلاً في صفوفهم وعدداً من الجرحى، كما أعطب آليات تابعة لهم".

وكانت وزارة الدفاع بصنعاء أعلنت، يوم الجمعة، سيطرة مقاتلي أنصار الله على مديرية المتون غرب الجوف، عقب استعادتهم منطقة مزوية شمال المديرية.