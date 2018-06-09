العاهل الأردني يتلقى اتصالا من نظيره السعودي

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، "الحرص على توطيد العلاقات الأردنية السعودية في شتى الميادين، وإدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين والقضايا العربية".
وكان العاهل الأردني قد تلقى اتصالا، يوم الاثنين الماضي، من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
جلالة الملك عبدالله الثاني يتلقى اتصالا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جرى خلاله استعراض العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، والتأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا #الأردن— RHC (@RHCJO) June 8, 2018
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)