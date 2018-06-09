العاهل الأردني يتلقى اتصالا من نظيره السعودي

تلقى العاهل الأردني، يوم الجمعة 8 يونيو/حزيران، اتصالا هاتفياً من ملك المملكة العربية السعودية، وأكد الجانبان خلال الاتصال الحرص على توطيد العلاقات الأردنية السعودية في شتى الميادين، وإدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، بما يخدم مصالح البلدين.

© AFP 2018 / MARTY MELVILLE ملك الأردن يتناول الإفطار في الشارع (فيديو)

عمان — سبوتنيك . وحسب نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي الأردني فقد "تلقى الملك عبد الله الثاني ، اتصالا هاتفيا يوم الجمعة، من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، ركز على العلاقات الراسخة بين البلدين، والتطورات الإقليمية الراهنة".

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، "الحرص على توطيد العلاقات الأردنية السعودية في شتى الميادين، وإدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين والقضايا العربية".

وكان العاهل الأردني قد تلقى اتصالا، يوم الاثنين الماضي، من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.