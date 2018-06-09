الديمقراطي الكردستاني: ليس من صلاحية البرلمان إلغاء أصوات الناخبين

بغداد- سبوتنيك.وذكرت كتلة الحزب في البرلمان العراقي في بيان "نحن في الحزب الديمقراطي الكردستاني نؤكد أننا لسنا ضد الفرز والعد اليدوي، وفي الوقت نفسه ليس من صلاحية مجلس النواب إلغاء التصويت الخاص ولا الخارجي ولا تصويت النازحين، وإنما هذا من صلاحية الهيئة القضائية المشكلة في المفوضية "، مضيفا "لقد حاولت جهات سياسية كردستانية معارضة بالتنسيق مع هيئة رئاسة البرلمان التركيز على بعض المحافظات دون أخرى، وعلى التصويت الخاص في كردستان فقط، مع أن تلك الجهات الكردستانية باركت التصويت الخاص وتمنت أن يكون التصويت العام كالتصويت الخاص سلسا وسليما، لكن اتضح لنا أن هذه قرارات سياسية تستهدف الأحزاب الفائزة في الانتخابات، وتلك الجهات السياسية الكردستانية التي طالبت بإلغاء التصويت الخاص هي نفسها، التي وصفت البيشمركة بالميليشيات، فلا نستغرب مثل هذه المواقف مع الأسف".

© AP Photo / Emad Matti انفجار عبوة ناسفة وسط كركوك شمالي العراق وأنباء عن قتلى وجرحى