تسجيل
05:03 09 يونيو/ حزيران 2018
مباشر
    بحث
    رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني

    الديمقراطي الكردستاني: ليس من صلاحية البرلمان إلغاء أصوات الناخبين

    © REUTERS / ARI JALAL
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    رأى الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، يوم الجمعة، انه ليس من صلاحية البرلمان إلغاء أصوات الناخبين.

    بغداد- سبوتنيك.وذكرت كتلة الحزب في البرلمان العراقي في بيان "نحن في الحزب الديمقراطي الكردستاني نؤكد أننا لسنا ضد الفرز والعد اليدوي، وفي الوقت نفسه ليس من صلاحية مجلس النواب إلغاء التصويت الخاص ولا الخارجي ولا تصويت النازحين، وإنما هذا من صلاحية الهيئة القضائية المشكلة في المفوضية "، مضيفا "لقد حاولت جهات سياسية كردستانية معارضة بالتنسيق مع هيئة رئاسة البرلمان التركيز على بعض المحافظات دون أخرى، وعلى التصويت الخاص في كردستان فقط، مع أن تلك الجهات الكردستانية باركت التصويت الخاص وتمنت أن يكون التصويت العام كالتصويت الخاص سلسا وسليما، لكن اتضح لنا أن هذه قرارات سياسية تستهدف الأحزاب الفائزة في الانتخابات، وتلك الجهات السياسية الكردستانية التي طالبت بإلغاء التصويت الخاص هي نفسها، التي وصفت البيشمركة بالميليشيات، فلا نستغرب مثل هذه المواقف مع الأسف".

    الشرطة المحلية في كركوك، العراق 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
    © AP Photo / Emad Matti
    انفجار عبوة ناسفة وسط كركوك شمالي العراق وأنباء عن قتلى وجرحى
    هذا وقد قرر البرلمان العراقي، يوم الأربعاء المنصرم، إلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة العد والفرز بعموم العراق، وإلغاء العمل بجهاز تسريع النتائج ، كما قرر انتداب تسعة قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات.

    انظر أيضا:

    توقيع اتفاق حول مشروع خط غاز بين كردستان العراق و"روس نفط"
    أحزاب كردستان العراق تخالف التوقعات وتحافظ على عدد مقاعدها البرلمانية في بغداد
    مستشار برلمان كردستان: هذه خريطة الإقليم السياسية بعد الانتخابات
    وزير الخارجية العراقي السابق: الحزب الديمقراطي سيكون رقم 1 في إقليم كردستان
    أربعة أحزاب في كردستان العراق تطالب بإعادة الانتخابات
    البارزاني يدلي بصوته ويؤكد أهمية الانتخابات لإقليم كردستان
    توقعات... الأحزاب المرجح فوزها بالانتخابات العراقية في إقليم كردستان
    أمين عام البيشمركة يكشف هدف زيارة رئيس الحكومة العراقية إلى كردستان
    الانتخابات العراقية القادمة تحدد مستقبل كردستان السياسي
    الكلمات الدلالية:
    كردستان, العراق, مسعود البارزاني, مسعود بارزاني, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فتاة تلتقط صورة لها في حديقة موزيون في موسكو
    من ثوران البراكين إلى إطلاق "سويوز" الروسي إلى الفضاء - صور الأسبوع من "سبوتنيك
    استبدال السعوديات بالدرون
    استبدال السعوديات بالدرون... ماذا بعد؟
    إلى القرم خلال 15 دقيقة
    إلى القرم خلال 15 دقيقة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك