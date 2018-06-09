طيران التحالف يحبط قصفا صاروخيا لـ"أنصار الله" على مأرب

© AP Photo / الجيش الأمريكي يكشف تفاصيل العمليات التي نفذها في اليمن

القاهرة — سبوتنيك . وذكر الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر"، أن "طيران التحالف استهدف، مساء الجمعة، بغارة منصة صواريخ، أثناء محاولة الحوثيين، إطلاق صاروخ من آخر مواقع تمركزها غرب جبل هيلان الاستراتيجي باتجاه مدينة مأرب، ما أسفر عن تدمير المنصة ومقتل وإصابة عدد من عناصرها".

وأضاف "أن غارة أخرى استهدفت طقماً قتالياً للمليشيا، في نفس المكان، يحمل مقذوفات صاروخية، قادماً من اتجاه صنعاء، حيث كان يراقبه طيران التحالف منذ وصوله إلى وادي حباب حتى توقفه في قمة جبل هيلان، أدت إلى مقتل كل من كانوا على متنه".

مشيراً إلى "أن جماعة "أنصار الله" تستمر باستهداف الأحياء السكنية في مدينة مأرب بصواريخ الكاتيوشا من نفس المكان، حيث كان آخر استهداف في 19 من مايو/أيار الماضي، أسفر عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 23 أخرين".