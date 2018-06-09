اليمن.. هجومان لـ "أنصار الله" على قوات الرئيس هادي جنوب الحديدة

دارت معارك بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وأوضح مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" "أن مسلحي أنصار الله هاجموا يوم الجمعة 8 يونيو/ حزيران، مواقع لقوات الرئيس هادي في الجاح بمديرية بيت الفقية جنوب الحديدة، واستعادوا عدداَ منها، عقب معارك خلفت قتلى وجرحى من الطرفين".

© REUTERS / FAISAL AL NASSER "أنصار الله" يقنصون جنديا سعوديا في عسير

وأضاف "أن عملية استدراج نفذها مسلحو أنصار الله في محيط قرية الشعب بمديرية حيس أعقبتها عملية التفاف، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى وأسرى من قوات هادي".

مشيراً إلى

أن طيران التحالف شن 8 غارات على مديريات التحيتا والدريهمي وبيت الفقية.

في الأثناء، نفى مصدر في ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني لوكالة "سبوتنيك" "تحقيق مسلحي أنصار الله أي تقدم في منطقة الجاح جنوب الحديدة، مؤكداً إحباط محاولة تسلل لهم بإسناد من مروحيات الأباتشي التابعة للتحالف، وتكبيدهم قتلى وجرحى".