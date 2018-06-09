الدفاع الروسية: بؤر مواجهة "داعش" في سوريا تتواجد في مناطق سيطرة أمريكا فقط

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، اليوم السبت 9 حزيران/يونيو، أن بؤر مواجهة إرهابيي تنظيم "داعش" في سوريا، تتواجد في المناطق الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة فقط.

وقد علقت وزارة الدفاع الروسية على تصريحات البنتاغون حول تورط الرئيس السوري بشار الأسد، بدعم من روسيا وإيران، في "إيصال الشعب السوري إلى الكارثة"، مشيرا إلى أن "قوات سوريا الديمقراطية" هي الوحيدة، التي تمكنت من الانتصار على "داعش" في سوريا.

© Sputnik . Natalia Seliverstova "الدفاع الروسية" تنفي شن الطائرات الروسية ضربات على زردنا في إدلب السورية

وقالت: "ما يتعلق بالوضع الراهن في الجمهورية العربية السورية، ننصح وزير الدفاع الأمريكي بدراسة خريطة الوضع في هذه البلاد. جميع بؤر مواجهة إرهابيي "داعش" في سوريا تتواجد فقط في المناطق، الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة".

وأشار كوناشينكوف إلى تعافي الحياة السلمية حاليا في المحافظات، الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية. ويجري العمل على إزالة الألغام. وتعمل المؤسسات والأسواق والمدراس ورياض الأطفال. كما تصل المساعدات الإنسانية والمنتجات الغذائية إلى هناك، إلى حيث لم تدفع الولايات المتحدة من ميزانيتها حتى ثمن علبة".

وأضاف أن "الكارثة الحقيقية للشعب السوري، تسجل من قبل الأمم المتحدة والحقوقيين في منطقة التنف، المحتلة من قبل القوات الأمريكية، إضافة إلى الرقة، التي تسيطر عليها الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. وهو ما تم توثيقه في تقرير منظمة العفو الدولية الأخير".

ولفت كوناشينكوف الانتباه إلى أن الجزء الأكبر من الأسلحة الأمريكية، المرسلة إلى المعارضة في سوريا، وقعت في أيدي مسلحي تنظيمي "جبهة النصرة" و"داعش" الإرهابيين".