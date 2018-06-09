أردوغان يؤكد للعاهل الأردني حرص تركيا على وحدة الأردن

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي، مع العاهل الأردني عبد الله الثاني، عن حرص بلاده على وحدة الأردن وازدهاره الاقتصادي.

أنطاكيا — سبوتنيك. بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي أجراه، اليوم السبت، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين مجمل التطورات الجارية في المنطقة، والعلاقات اثنائية بين البلدين.

وأفادت قناة "سي. إن. إن. ترك"، بأن الرئيس أردوغان أكد للملك عبد الله أن بلاده "تولي أهمية كبيرة لوحدة الأردن وسلامته ورفاهه الاقتصادي".

يذكر أن الأردن تشهد احتجاجات طالبت بإسقاط الحكومة، إذ احتشد آلاف المواطنين الأردنيين استجابة لدعوة النقابات المهنية الأردنية، احتجاجا على مشروع التعديلات على قانون ضريبة الدخل، ورفعوا شعارات تطالب بإسقاط الحكومة الأردنية، كما ظهرت أنباء عن اتفاق مجلس النقباء على إضراب جديد يوم الأربعاء المقبل ضد مشروع القانون.

وذكرت الرسائل أن قرارات زيادة الضريبة ورفع سعر المحروقات "هي من متطلبات البنك الدولي كي يتمكن الأردن من مواصلة الحصول على قروض في ظل الوضع الاقتصادي الخانق"، أشارت إلى أن ما يزيد الأوضاع سوءاً "أن 30 في المئة من سكان الأردن هم من اللاجئين ما يفرض أعباء ومتطلبات استثنائية".

كما أصدر الديوان الملكي السعودي، صباح أمس السبت، بيانا أعلن فيه عن اجتماع استثنائي يضم كل من السعودية والإمارات والكويت والأردن في الـ 11 من يونيو/ حزيران الجاري.