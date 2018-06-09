مع تصاعد الأزمة الخليجية... اجتماع عسكري بين قطر والكويت

التقى وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية مع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وزير الدفاع الكويتي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وجرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تم خلال اللقاء تناول آخر الأوضاع التي تمر بها المنطقة وفِي مقدمتها الأزمة الخليجية، وفقا لصحيفة الوطن الكويتية.

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حضر الاجتماع السفير عبدالرحمن بن محمد الخليفي سفير قطر لدى بلجيكا ورئيس بعثة قطر لدى الاتحاد الأوروبي والناتو، والعميد الركن عبدالهادي بن مبارك الهاجري الملحق العسكري القطري لدى بلجيكا وحلف الناتو وعدد من كبار القادة الضباط في القوات المسلحة القطرية.

وشارك العطية في اجتماع وزراء الدفاع لدول حلف شمال الأطلسي المشاركة في عملية "الدعم الحازم" في جمهورية أفغانستان.

وألقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع كلمة خلال الاجتماع أشار فيها إلى أن دولة قطر ما زالت توفر الأرضية للحوار بين الأطراف المتنازعة للوصول إلى مصالحة تدعم أفغانستان في استقرارها.

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وأضاف أن دولة قطر كان يمكن لها تقديم أكثر مما تم تقديمه لولا الحصار غير القانوني المفروض عليها، على حد قوله.

حضر الاجتماع سعادة السفير عبدالرحمن بن محمد الخليفي سفير قطر لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثة قطر لدى الاتحاد الأوروبي والناتو والعميد الركن عبدالهادي بن مبارك الهاجري الملحق العسكري القطري لدى بلجيكا وحلف الناتو وعدد من كبار القادة الضباط في القوات المسلحة القطرية.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع تناول تمديد الالتزامات المالية المطلوبة لتمويل القوات الأمنية الأفغانية حتى عام 2024، وكيفية سد العجز في أعداد الأفراد المطلوبين للمشاركة في عملية الدعم الحازم ومراجعة الأوضاع السياسية والأمنية في أفغانستان بالإضافة إلى تقديم المقترحات المتعلقة بالحوار بين الأطراف المتنازعة.