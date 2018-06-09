الكشف عن المدينة التي يتوجه الجيش الليبي لتحريرها بعد درنة

قال عبد الكريم صبرة، المنسق الإعلامي لغرفة عمر المختار الخاصة بعملية تحرير مدينة درنة الليبية، إن الجيش اقترب من تحرير درنة بالكامل، وأن إعلان السيطرة الكاملة قد تكون قبل عيد الفطر.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ" سبوتنيك"، أن القوات المسلحة الليبية لن تقف عند تحرير درنة وأنه سيتجه نحو الجنوب الليبي، وتحرير سبها ومصراتة، وأنه لن يقف عن مدينة بعينها حتى تحرير ليبيا بالكامل لضمان وحدتها بشكل كامل، وأن الهدف الأساسي هو الحفاظ على الوحدة الترابية لليبيا، والقضاء على كل أشكال الإرهاب فر الغرب والشرق والجنوب وكل الأماكن.

© REUTERS / Esam Omran Al-Fetori فيديو يوثق "حرب شوارع" بين الجيش الليبي والمسلحين في درنة

وتابع: "القوات المسلحة العربية الليبية انتشرت في معظم شوارع درنة ، وأنه لم يتبقى سوى نسبة من 10إلى 5% من المدينة، وأن عامل الوقت يتعلق وأن الاشتباكات الحالية في منطقة المغار، ورصد فيها مجموعة من الأجانب إلى جانب مجموعة من القياديين بعناصر شورى درنة، وأنه تم رصدهم ويتم التعامل معهم من خلال سلاح الجو الليبي، وأنهم يستعملون سياسة الأرض المحروقة من خلال عمليات التفخيخ والأحزمة الناسفة ونسف المباني، وهو ما يؤخر عملية التحرير نسبيا.

من جانبه، قال مقتاح أبو خليل عميد بلدية الكفرة لـ"سبوتنيك"، أن الجيش الليبي لن يتوقف عند عملية تحرير درنة، وأن النقطة الأقرب للتوجه بعد تحرير درنة بشكل كامل يمكن ان تكون الجنوب، وأن الواقع يشير إلى ذلك لكن القرار يبقى لدى القوات المسلحة العربية الليبية الذي لم يعلن عنه حتى الآن.

وأضاف أن تحرير درنة سيكون نقطة هامة في الحرب على الإرهاب خاصة أنه بذلك يعلن القضاء على أخر الجماعات الإرهابية في إقليم برقة، ومن ثم تكون المهمة التالية هي القضاء على كافة الجماعات في عموم ليبيا، وتطهيرها بشكل كامل.

وخاض الجيش الليبي في الشرق معركة ضد تنظيم "داعش" في 2015 وتمكن من طرده نهائيا من المدنية إلا أن مجلس شورى مجاهدي درنة ظل داخل المدينة كما هو حتى انطلقت عملية التحرير في 7 مايو/ أيار 2018.