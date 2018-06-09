تسجيل
14:43 09 يونيو/ حزيران 2018
مباشر
    بحث
    الأسواق في المغرب

    تحركات برلمانية لسحب الثقة من الحكومة المغربية

    © AP Photo / Mosa'ab Elshamy
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    كشف خبراء مغاربة عن تحرك بعض الأحزاب داخل البرلمان المغربي لتفعيل ملتمس الرقابة الذي يقود إلى سحب الثقة من الحكومة المغربية على خلفية الغضب الشعبي وتوسع حملة المقاطعة المتزايدة منذ فترة.

    من ناحيته قال خالد أدنون عضو المكتب السياسي لحزب "الأصالة والمعاصرة" والمختص بالشؤون البرلمانية لـ"سبوتنيك" إن "حزب الأصالة والمعاصرة وهو أحد الأحزاب الكبرى داخل البرلمان يتحرك الآن تجاه التنسيق مع الأحزاب الأخرى لتفعيل ملتمس الرقابة، والذي يتطلب توقيع الأغلبية المطلقة بعد تقديمه، وذلك تمهيدا لسحب الثقة من الحكومة الحالية لعدم استجابتها لمطالب الشارع المغربي".

    وأضاف أدنون أن "الأمر لم يقف عند عملية سحب الثقة من الحكومة، وأنه يتم دراسة ما بعد سحب الثقة وتشكيل الحكومة الجديدة، أو الوقوف على مرحلة ما بعد سحب الثقة طبقا للفصل 105 من الدستور المغربي، الذي يعطي الحق لـ 73 من النواب بالتقدم بملتمس الرقابة وتفعيله حال توقيع الأغلبية المطلقة".

    مدينة فاس، المغرب
    © Fotolia / Travelbook
    الحكومة المغربية تعلق على حجم الخسائر من المقاطعة الشعبية للسلع

    من ناحيته قال محمد بودن المحلل السياسي المغربي، إن هناك سناريوهات متعددة مطروحة داخل البرلمان قد يؤدي بعضها إلى التوجه نحو حل البرلمان والحكومة، وآخر نحو حل الأزمة واحتواء الغضب الشعبي ومطالب العمال.

    وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "تطور الأوضاع جاء على خلفية عدم استجابة الحكومة لمطالب عمال الشركات أو المواطنين وتحسين الخدمات والرقابة على الأسعار وتخفيضها، وتوفير الجودة وحماية الشركات ليكون هناك مناخ استثماري آمن، وهو ما نقل المطالب للبرلمان، وأن مجلس المستشارين يمكنه التوجه باللوم للحكومة لحثها على التعاطي مع مطالب الشارع".

    وتابع بودن أن التوجه الأخطر هو تحريك ملتمس الرقابة الذي قد يؤدي في النهاية إلى سحب الثقة من الحكومة أو دفعها لتقديم استقالتها الجماعية، خاصة أنه طبقا للفصل 105 من دستور 2011، يمكن لمجلس النواب التصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل إلا إذا تم توقيعه من خمس عدد الأعضاء في المجلس، والموافقة على الملتمس لا تصح إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، وأن بعض الأحزاب داخل البرلمان تتجه نحو هذا الأمر في الوقت الراهن.

    من ناحيته قال عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان لـ"سبوتنيك" إن المطالب بحل الحكومة والبرلمان المغربيين لن تجدي نفعا ولن يكون لها أثر إيجابي حقيقي على السياسات العمومية المتبعة، وذلك كون المتحكمين في السياسات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي خارج نطاق الحكومة.

    وأضاف أن "البنية التشكيلية التي تنبني عليها هندسة البرلمان بعيدة عن إرادة الشعب، وأن دور الرقابة وغيره من الأدوار التي من المفترض أن تلعبها المؤسسة التشريعية يبدو أنها تلعبها بشكل موجه، بعيدا عن الاستقلالية المطلوبة، وأن الأدهى أنه في ظل المعادلة السياسية وموازين القوى القائمتين، لا يمكن التطلع لبديل حقيقي عما هو قائم، وأن مطلب حل البرلمان والحكومة غير واقعي، وأعباؤه المالية والسياسية كبيرة جدا دون فائدة تذكر، على المدى القريب والمتوسط". 

    انظر أيضا:

    الحكومة المغربية تعلق على حجم الخسائر من المقاطعة الشعبية للسلع
    الحكومة المغربية: حملة المقاطعة لثلاث شركات قد يكون لها "انعكاسات جسيمة على الاقتصاد"
    الحكومة المغربية: قرار قطع العلاقات مع إيران "مغربي خالص"
    الحكومة المغربية تتراجع عن رفع القيمة المضافة على المحروقات
    احتجاجات الحسيمة المغربية بين واقع التهميش ومأمول الحكومة
    زراعة الحشيش محور الخلاف بين الحكومة المغربية وسكان الحسيمة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار المغرب, أخبار العالم, البرلمان المغربي, الحكومة المغربية, العالم العربي, المغرب, العالم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فتاة تلتقط صورة لها في حديقة موزيون في موسكو
    من ثوران البراكين إلى إطلاق "سويوز" الروسي إلى الفضاء - صور الأسبوع من "سبوتنيك
    استبدال السعوديات بالدرون
    استبدال السعوديات بالدرون... ماذا بعد؟
    إلى القرم خلال 15 دقيقة
    إلى القرم خلال 15 دقيقة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك