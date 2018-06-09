وسط تقدم على الأرض... رسالة من آمر "غرفة عمر المختار" إلى أهالي درنة (فيديو)

أعلنت شعبة الإعلام الحربي للجيش الليبي عن بسط سيطرة القوات المسلحة بالكامل على منطقة شيحا الغربية واستمرار تمشيطها، تمهيدا لتوجهها إلى شيحة الشرقية.

ووجه آمر غرفة عمليات عمر المختار، اللواء سالم الرفادي، رسالة إلى أهالي درنة بالتقدم بشكوى حال تعرض ممتلكاتهم للسرقة أو الاعتداء.

© REUTERS / Esam Omran Al-Fetori الكشف عن المدينة التي يتوجه الجيش الليبي لتحريرها بعد درنة

وأضاف الرفادي، في كلمة له عبر مقطع فيديو، أنه لا صحة عما يقال بأن هناك معاناة يعيشها الأهالي وأن المجال مفتوح أمام دخول كافة المواد الغذائية والأدوية والمعدات الضرورية والوقود وغاز الطهي إلى مدينة درنة.

وشدد على التزام القوات المسلحة العربية المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة بالمدينة، وأن الجيش تقدم في معظم أرجاء المدينة ولم يتبقى سوى عدة كيلو مترات لإعلان تحرير درنة بشكل كامل.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أعلنت، الجمعة 8 يونيو/حزيران، أن قوات الجيش الليبي في غرفة عمليات الكرامة، شرقي البلاد، ألقت القبض على الإرهابي يحي الأسطى عمر مسؤول الملف الأمني لدى تنظيم القاعدة بمدينة درنة.

وخاض الجيش الليبي في الشرق معركة ضد تنظيم "داعش" في 2015 وتمكن من طرده نهائيا من المدنية إلا أن مجلس شورى مجاهدي درنة ظل داخل المدينة كما هو حتى انطلقت عملية التحرير في 7 مايو/ أيار 2018.