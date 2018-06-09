صحيفة: مطالبات بقطع العلاقات مع السعودية وسحب الجيش المغربي من اليمن

انتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، انتشار النار في الهشيم، ليسبب بعدها جدلا واسعا وغضبا عارما بين المغاربة.

لم يتردد رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، في تأكيد موقف بلاده الداعم للولايات المتحدة الأمريكية بشأن استضافة بطولة كأس العالم 2026، التي ينافس المغرب من أجل الفوز بها.

وكانت الأمور هدأت نسبيا بعد تغريداته الأولى التي أثارت غضب المغاربة، حين قال: "لم يطلب أحد أن ندعمه في ملف 2026، وفي حال طلب منا سنبحث عن مصلحة المملكة العربية السعودية أولا".

لم يطلب أحد أن ندعمه في ملف 2026

وفي حال طُلب منا سنبحث عن مصلحة المملكة العربية السعودية أولا…🇸🇦

اللون الرمادي لم يعد مقبولا لدينا…! — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) March 18, 2018

وتابع في تغريدة أخرى هاجم فيها المغرب: "هناك من أخطأ البوصلة، إذا أردت الدعم فعرين الأسود في الرياض هو مكان الدعم، ما تقوم به هو إضاعة للوقت، دع الدويلة تنفعك"، وهي التغريدة التي فسرت وقتها بموقف المغرب المحايد من مقاطعة قطر.

وحينها استشاط المغاربة غضبا، ودشنوا هاشتاغ #سحب_الجيش_المغربي_من_اليمن حتى تدخل السفير السعودي في المغرب، وقال إن "العلاقات الراسخة والوطيدة بين البلدين والقيادتين والشعبين الشقيقين لا يمكن أن يؤثر عليها مجرد حدث عابر"، مضيفا أن "الأمور قد ضخمت بشكل مبالغ فيه إلى درجة التهويل".

وبعد نحو شهرين ونصف، أدلى تركي بتصريحات جديدة في مقابلة مع شبكة "بلومبرغ" الأمريكية، قال فيها: "أمريكا حليفتنا وطرقت بابنا منذ 2017، ولن نغلق الباب في وجه من طرق بابنا، ولن نرد أمريكا خائبة، ولو على حساب المغرب".

اتمنى المغرب حتى هو يشوف مصلحتو وينسحب من حرب اليمن مليه فيها لا ناقة ولا جمل فقط كسب عداوة الشعب اليمنى — امال 🇲🇦 (@amalsaad1293) June 7, 2018

وما إن صرح آل الشيخ بذلك حتى دعا آلاف المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع السعودية وسحب الجيش المغربي من اليمن ردا على ما أسموه "الغدر السعودي"، وفقا لصحيفة "مملكة برس" المغربية.