طيران التحالف يغيرعلى مواقع للحوثيين غربي اليمن

القاهرة — سبوتنيك. وأفادت تقارير إعلامية يمنية عن مصادر محلية تأكيدها أن مقاتلات التحالف استهدفت تحركات لمسلحي الحوثيين في منطقة الجبانة التابعة لمديرية الحالي.

ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من مسلحي جماعة أنصار الله جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية.

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن.. هجومان لـ "أنصار الله" على قوات الرئيس هادي جنوب الحديدة

ويوم الثلاثاء الماضي، سقط عدد من مسلحي الحوثيين بين قتيل ومصاب بغارة للتحالف استهدفت تجمعا لهم في معسكر الجبانة التابع للدفاع الساحلي في الحديدة. حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية".وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، أمس الجمعة، من أن أي هجوم عسكري على مدينة الحديدة الساحلية سيكون له أثر إنساني كارثي، باعتبارها إحدى أكثر المناطق كثافة سكانية في اليمن، إذ يقطنها نحو 600 ألف مدني.ونقل الناطق الرسمي باسم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي للشؤون الإنسانية ينس ليرك، عن منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي قولها إن "هجومًا يُخشى أن يشنه التحالف بقيادة السعودية على ميناء الحديدة اليمني قد يزهق أرواح ما يصل إلى 250 ألف شخص".