تعرف على القرار الأخير لرئيس الحكومة المصرية المستقيل

نشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم السبت 9 يونيو/ حزيران، آخر قرار أصدره رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل قبل تقديم استقالته للرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء الماضي.

وكان رئاسة الجمهورية في مصر قد أعلنت، في 5 يونيو/ حزيران، استقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتكليف الرئيس لها بتسيير الأعمال والاستمرار في أداء عملها لحين تشكيل الحكومة الجديدة، وكلف السيسي، أول من أمس الخميس 7يونيو، المهندس مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتضمن القرار، الذي حمل رقم 1108 لسنة 2018، إعادة تشكيل المجلس الأعلى لتسعير خدمات الطيران في وزارة الطيران المدني، ليتضمن 11 عضوا برئاسة وزير الطيران المدني المصري.

ووفقا لقرار رئيس الوزراء، أصبحت اللجنة المكلفة بتحديد أسعار رحلات الطيران من وإلى مصر، تضم رؤساء الشركة القابضة لشركة مصر للطيران، والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، إضافة إلى رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ورئيس القطاع المالي والتجاري بوزارة الطيران المدني، ورئيس قطاع التخطيط بالوزارة نفسها، ورئيس سلطة الطيران المدني، وكذلك 4 خبراء يختارهم وزير الطيران.

ويختص المجلس الأعلى لتسعير خدمات الطيران بإبداء الرأي في تحديد رسوم، و تقدير مقابل خدمات الطيران المدني، سواء عبور الطائرات لأجواء الجمهورية، وهبوط الطائرات بأحد الموانئ الجوية أو المطارات المصرية، و كذلك إقلاع الطائرات من أحد الموانئ الجوية أو المطارات المصرية، إضافة إلى مقابل انتظار الطائرات، وايواء الطائرات، والخدمات الملاحية للطائرات، والخدمات التي تؤدى للركاب، بالإضافة إلى الحالات الأخرى التي يضيفها وزير الطيران المدني.