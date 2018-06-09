الجيش التركي يواصل تعزيز نقاطه في ريف حماة

قالت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك" إن رتلا عسكريا تركيا اخترق صباح اليوم الأراضي السورية عبر معبر خربة الجوز الحدودي مع تركيا قبل أن يتوجه نحو مناطق ريف حماة الغربي.

وأضافت المصادر أن الرتل المكون من 25 آلية وعربة مدرعة تحمل تجهيزات عسكرية ولوجستية، بدأ بالتمركز في نقطة المراقبة التركية في قرية شير مغار بمنطقة جبل "شحشبو" غرب حماة.

© AFP 2018 / الجيش التركي يعزز نقاطه في ريف حماة للمرة الثانية في أقل من شهر

ويعد التعزيز الجديد للموقع المذكور هو الثالث من نوعه في المنطقة، إذ سبق وقام الجيش التركي بتعزيز نقطة مراقبته في محيط بلدة مورك المجاورة شمال غرب حماة في السابع من الشهر الجاري.

وكان الجيش التركي قد عزز، في 23 مايو/أيار الماضي، نقطتي المراقبة له في محيط مورك شمال حماة، وجبل شحشبو في ريفها الغربي، وذلك بعدما كان قد أنشأ في /أبريل/نيسان الماضي نقطة المراقبة في /مورك، ليلحقها بأخرى في جبل شحشبو بداية مايو/أيار.

ويبلغ عدد نقاط المراقبة التركية 12 نقطة موزعة: 6 منها في ريف إدلب، و4 في ريف حلب، و2 في ريف حماة.