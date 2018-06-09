قوات الرئيس اليمني تسيطر على مواقع في مديرية الفقيه جنوبي الحديدة

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في محافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن القوات المشتركة التابعة للجيش اليمني تخوض منذ فجر اليوم، معارك في أطراف منطقة الطائف شمال مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة، بإسناد من طيران التحالف وقصف مكثف من بوارج التحالف، وسط تقدم للقوات الحكومية".
وأشار إلى أن طيران التحالف "نفذ نحو 40 غارة على مديريات التحيتا، وبيت الفقية والدريهمي، استهدفت غالبيتها مزارع وأحراش في المديريات الثلاث، أسفرت إحداها عن مقتل القيادي الميداني في جماعة أنصار حفظ الله الشامي".
وأضاف أن طيران التحالف "شن 3 غارات على منطقة الجبانة بمديرية الحالي، وسط تحليق مستمر من طائرات الاستطلاع".
ويقوم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، بشن غارات مكثفة على مواقع جماعة أنصار الله وحلفائهم، المسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن، في محاولة لمؤازرة قوات الجيش الموالية للرئيس هادي لانتزاع السيطرة على مجمل الأراضي اليمنية بعد سيطرة الجماعة عليها في كانون الثاني/يناير 2015.
وأدى النزاع منذ بدء عمليات التحالف وحتى الآن إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص وجرح عشرات الآلاف، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.
وتقدر اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعداد اليمنيين الذين يحتاجون للمساعدات بنحو 22.2 مليون شخص، وقرابة مليوني طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.
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