قوات الرئيس اليمني تسيطر على مواقع في مديرية الفقيه جنوبي الحديدة

تتواصل المعارك بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بتحالف عسكري عربي، وبين مسلحي جماعة "أنصار الله"، على جبهات عدة في محافظة الحديدة غربي اليمن، وتمكنت القوات الحكومية من السيطرة على مواقع في مديرية الفقيه.

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في محافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن القوات المشتركة التابعة للجيش اليمني تخوض منذ فجر اليوم، معارك في أطراف منطقة الطائف شمال مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة، بإسناد من طيران التحالف وقصف مكثف من بوارج التحالف، وسط تقدم للقوات الحكومية".

© AP Photo / Hani Mohammed طيران التحالف يغيرعلى مواقع للحوثيين غربي اليمن

وأضاف أن "معارك أخرى تدور بالتزامن في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، بعد استعادة مسلحي أنصار الله مواقع فيها، تمكنت على أثرها القوات المشتركة من السيطرة على تلك المواقع".

وأشار إلى أن طيران التحالف "نفذ نحو 40 غارة على مديريات التحيتا، وبيت الفقية والدريهمي، استهدفت غالبيتها مزارع وأحراش في المديريات الثلاث، أسفرت إحداها عن مقتل القيادي الميداني في جماعة أنصار حفظ الله الشامي".

وأضاف أن طيران التحالف "شن 3 غارات على منطقة الجبانة بمديرية الحالي، وسط تحليق مستمر من طائرات الاستطلاع".

ويقوم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، بشن غارات مكثفة على مواقع جماعة أنصار الله وحلفائهم، المسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن، في محاولة لمؤازرة قوات الجيش الموالية للرئيس هادي لانتزاع السيطرة على مجمل الأراضي اليمنية بعد سيطرة الجماعة عليها في كانون الثاني/يناير 2015.

وأدى النزاع منذ بدء عمليات التحالف وحتى الآن إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص وجرح عشرات الآلاف، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.

وتقدر اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعداد اليمنيين الذين يحتاجون للمساعدات بنحو 22.2 مليون شخص، وقرابة مليوني طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.