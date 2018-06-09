رئيس وزراء إثيوبيا في زيارة رسمية إلى مصر

قالت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية إن رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، سيبدأ اليوم السبت زيارة لمصر يجري خلالها محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكرت الوكالة، نقلا عن بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن "رئيس الوزراء الإثيوبي يحل، مساء اليوم السبت، ضيفا على مصر في زيارة رسمية لمدة يومين يجري خلالها مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

© AP Photo / Andrew Harnik السيسي: وجهت دعوة لرئيس وزراء إثيوبيا لزيارة مصر وإجراء مشاورات حول سد النهضة

وذكر بيان للرئاسة المصرية أن المحادثات بين السيسي وأحمد ستعقد غدا الأحد.

ووصل إلى القاهرة، صباح اليوم السبت 9 يونيو/ حزيران، وزير الري والكهرباء الإثيوبي سيلشي بيكيلي ممهدا لزيارة أحمد.

وكان الرئيس المصري قد أعلن، في 16 مايو/ أيار الماضي خلال فعاليات المؤتمر الوطني الخامس للشباب، أنه وجه الدعوة لرئيس وزراء إثيوبيا لزيارة مصر وإجراء مشاورات حول سد النهضة، لافتا إلى أن هناك تقدم في المفاوضات.