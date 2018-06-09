رئيس وزراء إثيوبيا في زيارة رسمية إلى مصر

وذكرت الوكالة، نقلا عن بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن "رئيس الوزراء الإثيوبي يحل، مساء اليوم السبت، ضيفا على مصر في زيارة رسمية لمدة يومين يجري خلالها مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".
ووصل إلى القاهرة، صباح اليوم السبت 9 يونيو/ حزيران، وزير الري والكهرباء الإثيوبي سيلشي بيكيلي ممهدا لزيارة أحمد.
وكان الرئيس المصري قد أعلن، في 16 مايو/ أيار الماضي خلال فعاليات المؤتمر الوطني الخامس للشباب، أنه وجه الدعوة لرئيس وزراء إثيوبيا لزيارة مصر وإجراء مشاورات حول سد النهضة، لافتا إلى أن هناك تقدم في المفاوضات.
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