البرلمان العربي يثمن الدور السعودي بشأن أزمة الأردن

أشاد البرلمان العربي بدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لعقد اجتماع في مكة المكرمة غدا الأحد، برئاسته لدعم الأردن، والوقوف معه للحفاظ على أمنه واستقراره، ويضم بالإضافة إلى المملكة كلا من الأردن والإمارات والكويت.