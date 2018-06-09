اقتصادي: هذه الأسباب وراء تغيير العملة السودانية

وتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة أفريقيا، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم السبت 9 يونيو/حزيران 2018، أن الحكومة ستعلن في وقت لاحق بداية عملية التبديل لفئة الـ 50 جنيها القديمة، وقضية تبديل العملة في أي بلد يحتاج لتكاليف كبيرة لإعادة الطباعة ووسائل التأمين العالية التي يتطلب توافرها في العملة الجديدة لمنع تزويرها مستقبلا.
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن أثر تلك العملية على الاقتصاد يتمثل في عودة الكتلة النقدية بشكل كبير إلى الجهاز المصرفي، حيث ستتيح للبنوك موارد جيدة تمكنها من تمويل القطاعات الحيوية في الاقتصاد، لكن "يجب أن تكون مصحوبة بإجراءات أخرى خاصة بتحفيز العملاء لزيادة حجم الإيداعات وإبقاء الأموال داخل المصارف وعدم خروجها مرة أخرى وهذا هو الهدف الأساسي والرئيسي من تلك الإجراءات"، حسبما ذكر الناير.
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