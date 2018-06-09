بالفيديو والصور... لحظة انتحار مواطن فرنسي داخل الحرم المكي

أعلنت إمارة مكة، في المملكة العربية السعودية، عن وقوع حادثة انتحار في الحرم المكي، أمس الجمعة 8 يونيو/حزيران الجاري.

ونشرت صورة شخصية للمنتحر الفرنسي وطريق دخوله للأراضي السعودية، وأوضحت معلومات من وثيقة المعتمر أنه يبلغ من العمر 26 عاما، وأنه دخل السعودية من منفذ مطار الأمير محمد.

معلومات أولية تشير إلى ان المنتحر في الحرم فرنسي الجنسية!!#انتحار_في_الحرم pic.twitter.com/BoqvcqBmhG — صالح الفهيد (@salehalfahid) June 9, 2018

وتم تطويق الموقع على الفور من جانب رجال الأمن، وأن فرق الهلال الأحمر نقلت المنتحر إلى قسم الطوارئ في مستشفى أجياد، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وأشارت إمارة مكة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، في وقت سابق، إلى أن الجهات الأمنية" تواصل التحقيق في حالة انتحار لمجهول قفز من الدور العلوي لصحن المطاف، وذلك بعد الانتهاء من أداء صلاة العشاء.