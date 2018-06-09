مزاد مرتقب لأكثر الخيول العربية جمالا وذكاء في سبتمبر المقبل في دمشق

أعلنت مديرية مكتب الخيول العربية في وزارة الزراعة السورية عن جهود كبيرة تبذل لتنظيم المزاد الدولي الأول للخيول العربية الأصيلة ضمن فعاليات "معرض دمشق الدولي" الذي سيقام في أيلول/ سبتمبر المقبل على أرض مدينة المعارض في دمشق.

وأشارت المديرية، التي تعتبر الجهة المشرفة على المزاد، إلى أنها تعول على هذا المزاد كي يكون فرصة كبيرة لتسويق الجواد العربي السوري وإعطائه القيمة الاقتصادية التي يستحقها باعتباره من أعرق سلالات الخيول في العالم وأغلاها ثمنا، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

© Sputnik . Said Tsarnaev قاديروف غاضب بسبب انتهاك حقوق الخيول في الغرب

وأكد مدير مكتب الخيول العربية، المهندس غياث الشايب، أن التحضيرات مستمرة لإقامة المزاد ويتم التواصل مع كل الجهات الدولية المهتمة بالجواد العربي لإشراكها بالمزاد بغية الوصول إلى أكبر قدر ممكن من محبي الجواد العربي.

وكشف الشايب أن المزاد سيكون متاحا على شبكة الإنترنت بشكل مباشر لزيادة التسويق ومشاركة أكبر عدد ممكن من المهتمين بالجواد العربي.

وأضاف: "يشكل المزاد تظاهرة اقتصادية ستسهم كثيرا في دعم مربي الخيول العربية من خلال تسويق أفضل ما عملوا على تربيته من سلالات متميزة كما أنه سيخلق قيمة منصفة للجواد العربي.

وتوقع مدير مكتب الخيول العربية أن تكون المشاركة في المزاد كبيرة نظرا لقوة الخيول السورية وجماليتها المنفردة عن بقية خيول العالم من حيث تناسب الأعضاء ورشاقة الحركة وسرعة العدو وحدة الذكاء والمقدرة العالية على التكيف.