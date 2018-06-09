فيديو نادر للملك سلمان في الإمارات قبل 30 عاما

أظهر فيديو بثه مركز التواصل الحكومي السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صوراً من زيارة تاريخیة قام بها الملك سلمان بن عبدالعزيز، عندما كان أمیراً للرياض إلى دولة الإمارات العربیة المتحدة قبل أكثر من 30 عاماً.

ووفقا لما نشرته صحيفة عاجل 24 السعودية، قام الملك سلمان حینها بجولة في إمارة أبوظبي التي كانت تشهد حینذاك طفرة عمرانیة واقتصادية هائلة، والتقى الشیخ زايد آل نهیان رئیس دولة الإمارات الراحل، وعددا من قادة وشیوخ الإمارات.

"وجودي هنا، هو وجود أخ بين أخوانه"، الملك سلمان في زيارة إلى الإمارات قبل أكثر من 3 عقود، تجسيداً لعمق العلاقات السعودية الإماراتية، التي تثمر اليوم عن استراتيجية العزم. pic.twitter.com/r3uMqDoAFc — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) ٩ يونيو ٢٠١٨

تابعت الصحيفة أن الملك سلمان ألقى كلمة حینها، عبر خلالها عن سعادته والوفد المرافق له بتلك الزيارة وحفاوة الاستقبال، مؤكدا أن "وجود هنا هو وجود أخ بین إخوانه يحمل إلیكم تحیات المملكة العربیة السعودية.. ملكاً وولي عهداً وشعباً".

وأكد المركز أن تلك الزيارة تمثل تجسیداً لعمق العلاقات السعودية — الإماراتیة التي تثمر الیوم عن استراتیجیة العزم.

ورأس ولي العهد السعودي الأمیر محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشیخ محمد بن زايد قبل أيام الاجتماع الأول لمجلس التنسیق السعودي الإماراتي، الذي تم تشكیله بهدف تكثیف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة تنفیذ المشاريع والبرامج المرصودة.