فيديو نادر للملك سلمان في الإمارات قبل 30 عاما

ووفقا لما نشرته صحيفة عاجل 24 السعودية، قام الملك سلمان حینها بجولة في إمارة أبوظبي التي كانت تشهد حینذاك طفرة عمرانیة واقتصادية هائلة، والتقى الشیخ زايد آل نهیان رئیس دولة الإمارات الراحل، وعددا من قادة وشیوخ الإمارات.
"وجودي هنا، هو وجود أخ بين أخوانه"، الملك سلمان في زيارة إلى الإمارات قبل أكثر من 3 عقود، تجسيداً لعمق العلاقات السعودية الإماراتية، التي تثمر اليوم عن استراتيجية العزم. pic.twitter.com/r3uMqDoAFc— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) ٩ يونيو ٢٠١٨
وأكد المركز أن تلك الزيارة تمثل تجسیداً لعمق العلاقات السعودية — الإماراتیة التي تثمر الیوم عن استراتیجیة العزم.
ورأس ولي العهد السعودي الأمیر محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشیخ محمد بن زايد قبل أيام الاجتماع الأول لمجلس التنسیق السعودي الإماراتي، الذي تم تشكیله بهدف تكثیف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة تنفیذ المشاريع والبرامج المرصودة.
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