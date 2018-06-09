أجهزة الأمن اليمنية توقف 6 مطلوبين في تعز بتهمة التورط في جرائم اغتيالات

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز جنوب غربي اليمن القبض على عدد من المطلوبين على خلفية تورطهم في جرائم اغتيالات.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من الرياض وعدن، اليوم السبت، أن "حملة أمنية تمكنت اليوم السبت خلال عملية مداهمة لعدد من المنازل والأماكن التابعة للعناصر الخارجة عن القانون من إلقاء القبض على أكثر من 6 من العناصر المطلوبة أمنيا في حي الجمهوري بالمربع الشرقي للمدينة".

© AP Photo / Hani Mohammed طيران التحالف يغيرعلى مواقع للحوثيين غربي اليمن

وأضافت أن "من بين العناصر المطلوبة وتم القبض عليها خلال العملية، سائق الدراجة النارية الخاص بالمطلوب أمنياً أنس عادل وكذلك إيهاب الشيباني ووالد المطلوب أمنياً أصيل الشرطي".

وشهدت مدينة تعز، خلال الشهرين الماضيين أكثر من 13 جريمة اغتيال، بينها جريمة اغتيال مسؤول برنامج الاحتجاز في بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر حنا لحود (لبناني الجنسية) في 21 نيسان/أبريل بمنطقة الضباب في تعز، فيما طاولت 11 جريمة اغتيال عسكريين، ما دفع محافظ تعز أمين أحمد محمود إلى توجيه قوات الأمن والجيش بالمدينة، الأثنين 4 أيار/مايو الفائت، بتنفيذ حملة أمنية لضبط مطلوبين على ذمة تلك الجرائم.