مقتل مدنيين اثنين بقذيفة أطلقها "أنصار الله" على جازان السعودية

القاهرة — سبوتنيك. أعلنت قناة "الإخبارية" السعودية نقلا عن قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية، الذي يقود عمليات عسكرية ضد أنصار الله، عن مقتل مدنيين اثنين بقذيفة أطلقها (الحوثيون) على منطقة جازان جنوب غربي السعودية.

وأفادت القناة، مساء اليوم السبت، نقلا عن التحالف، بـ "استشهاد مدنيين اثنين في منطقة جازان بمقذوف أطلقته الميليشيا الحوثية"، مضيفة أن "المقذوف أطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين".

© REUTERS / Faisal Nasser الأمم المتحدة: التحالف العربي يهدد حياة الآلاف في الحديدة

وكانت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة قد أفادت في وقت سابق بتنفيذ "قصف صاروخي ومدفعي ضد تجمعات ومواقع الجنود السعوديين ومرتزقتهم جنوب الموسم بجيزان"، بحسب وصفها.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ 26 آذار/ مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل أنصار الله في اليمن، دعما لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وتعلن "أنصار الله"، من حين لآخر، إطلاق صواريخ باليستية باتجاه قوات الرئيس هادي وأهداف داخل السعودية.

وتتهم الرياض إيران بتزويد الحوثيين بتقنيات أسلحة وصواريخ باليستية، وطائرات مسيرة دون طيار، تستخدم لشن هجمات، بالإضافة إلى مراكب مفخخة تهدد الملاحة الدولية، وهو ما تنفيه طهران.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.