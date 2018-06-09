أول ظهور علني لرئيس الإمارات منذ 5 أشهر (صور)

شهد اليوم السبت، الظهور العلني الأول لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في مدينة إيفيان الفرنسية، بعد غياب استمر 8 أشهر.

وشاركت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، صورا لرئيس الإمارات، وهو يستقبل حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد إمارة أبوظبي، ومحمد بن خليفة آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي للإمارة، وعمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وقالت إنهم "قدموا للسلام عليه، وتقديم التهاني والتبريكات له بمناسبة شهر رمضان".

خبر | #رئيس_الدولة يستقبل حامد وعمر بن زايد ومحمد بن خليفة بمقر إقامته في #إيفيان.#وامhttps://t.co/IsYXNjvIL2 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) June 9, 2018

ويغيب الرئيس الإماراتي (70 عاما)، عن أي أنشطة رسمية علنية، منذ أن تعرض لوعكة صحية بعد جلطة ألمت به، في 24 يناير/ كانون الثاني 2014، باستثناء ظهوره في 25 يونيو/ حزيران 2017، خلال عيد الفطر الماضي، وظهوره في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، وهو يتقبل التعازي في وفاة والدته.

ويعد ظهور اليوم هو ثالث ظهور علني له منذ الإعلان عن مرضه قبل 54 شهرا.

#رئيس_الدولة يستقبل حامد بن زايد وعمر بن زايد ومحمد بن خليفة بمقر اقامته في ايفيان.#وام pic.twitter.com/61WcHBfWTH — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) June 9, 2018

ويتولى الشيخ خليفة رئاسة دولة الإمارات، منذ 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004.

وتعلن الإمارات بين الحين والآخر عن مغادرة رئيسها للخارج في زيارة خاصة، دون تحديد وجهتها أو أهدافها، أو بث صور له خلال المغادرة أو الوصول.