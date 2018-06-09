رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة: مصر من أكثر الدول العربية تأثيرا

ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية اليوم السبت، أن تصريحات كنعاني كانت خلال مأدبة إفطار حضرها عدد من سفراء الدول الأجنبية في القاهرة، أمس الجمعة.
واعتبر ناصر كنعاني أن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، يتعارض مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، وقرارات الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن ما تقوم به واشنطن في إطار "صفقة القرن"، يعتبر من أخطر الإجرءات ضد مدينة القدس"
وتم تعيين السفير ناصر كنعاني، قائما بالأعمال الإيرانية في القاهرة في أبريل/ نيسان الماضي، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية، التي أشارت إلى أنه تم تعيينه خلفا للسفير محمد محموديان.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)