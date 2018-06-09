رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة: مصر من أكثر الدول العربية تأثيرا

قال رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة ناصر كنعاني، إن مصر من أهم الدول العربية والإسلامية وأكثرها تأثيرا في المنطقة، مشيرا إلى أن الصداقة المشتركة تصب في مصلحة جميع دول المنطقة وشعوبها.

ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية اليوم السبت، أن تصريحات كنعاني كانت خلال مأدبة إفطار حضرها عدد من سفراء الدول الأجنبية في القاهرة، أمس الجمعة.

© AFP 2018 / Stringer إيران تعزي مصر وتدين الهجوم الإرهابي

وتحدث الدبلوماسي الإيراني عن إسرائيل والقضية الفلسطينية معتبرا أن ما وصفه بـ"الكيان الصهيوني"، ليس حليفا حقيقيا وصادقا لأي بلد في العالمين العربي والإسلامي ، مضيفا: "إذا انتهى من قضية فلسطين، فإنه سيتطاول على شعوب أخرى".

واعتبر ناصر كنعاني أن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، يتعارض مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، وقرارات الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن ما تقوم به واشنطن في إطار "صفقة القرن"، يعتبر من أخطر الإجرءات ضد مدينة القدس"

وتم تعيين السفير ناصر كنعاني، قائما بالأعمال الإيرانية في القاهرة في أبريل/ نيسان الماضي، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية، التي أشارت إلى أنه تم تعيينه خلفا للسفير محمد محموديان.