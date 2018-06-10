السيسي يستقبل رئيس وزراء إثيوبيا… وسد النهضة على رأس القضايا المشتركة

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، بمقر رئاسة الجمهورية رئيس وزراء إثيوبيا أبيى أحمد الذي ​يقوم بزيارة رسمية إلى مصر لمدة يومين.

القاهرة — سبوتنيك. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: "إن الرئيس عقد جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الإثيوبي تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تطرقت المباحثات إلى تطورات موقف سد النهضة، حيث توافق الرئيسان على تبنى رؤية مشتركة بين الدولتين قائمة على احترام حق كل منهما في تحقيق التنمية دون المساس بحقوق الطرف الآخر، وتوافر الإرادتين السياسية والشعبية للتوسع في آفاق العلاقات بين البلدين لتشمل كافة المجالات، لا سيما على الصعيدين السياسي والاقتصادي".

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وأضاف المتحدث بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى قدم التهنئة لرئيس الوزراء الإثيوبي بمناسبة توليه منصبه، معرباً عن خالص تمنياته له بالتوفيق والسداد في مهام منصبه الجديد.

وتخشى القاهرة من احتمال أن يؤثر السد سلبا على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر مصر الرئيسي للمياه.