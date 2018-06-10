اليمن... بعثة الصليب الأحمر تؤكد استمرار عملها

أكد رئيس بعثة لجنة الصليب الأحمر في اليمن، فرانسوا موريون استمرار عمل البعثة في مختلف المحافظات اليمنية.

القاهرة — سبوتنيك. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله "الحوثيون"، أعرب موريون خلال لقائه نائب رئيس حكومة الإنقاذ الوطني وزير المالية حسين عبدالله مقبولي، عن الثقة "بالإجراءات الأمنية التي تتخذها حكومة الإنقاذ في صنعاء والمناطق الأخرى".

© AP Photo / Hani Mohammed طيران التحالف يغيرعلى مواقع للحوثيين غربي اليمن

مشيراً إلى "الحرص على مضاعفة النشاط والتواجد لتقديم المساعدات، وأنه يتم حل أي إشكالية مع السلطات الرسمية والأمنية التي تبدي تفهماً لعمل الصليب الأحمر ".

ولفت رئيس بعثة الصليب الأحمر باليمن إلى "أهمية اللقاءات الدورية مع مسؤولي الحكومة والجهات الأمنية للتنسيق وحل أي إشكالية تطرأ أثناء عمل البعثة".

من جهته، قال نائب رئيس الحكومة اليمنية وزير المالية: "إن رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط وحكومة الإنقاذ الوطني يقدران عاليا عمل الصليب الأحمر ورسالته الإنسانية في مختلف المناطق، خصوصاً في ظل استمرار العدوان وآلته الإجرامية التي تستهدف اليمنيين وتدمير البنى التحتية والمقدرات الاقتصادية".

وشدد مقبولي على:

حرص الحكومة تقديم التسهيلات اللازمة لاستمرار عمل المنظمات الإنسانية ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والعمل على حل الإشكالات التي تواجهها أولاً بأول، بما يضمن استمرار عمل هذه المنظمات والأنشطة التي تقدمها.

متهماً الإعلام بمحاولة "تهويل الأمور وبث الشائعات عن استهداف المنظمات الإنسانية رغم حرص حكومة الإنقاذ على عدم تسييس عمل المنظمات، وبذل الجهود لتوفير الحماية الأمنية لكل موظفي المنظمات"