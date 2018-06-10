الحوثي يعلق على ظهور خليفة بن زايد خارج الإمارات

ووفقا لحساب منسوب له على "تويتر"، قال محمد علي الحوثي: "الإمارات لماذا لا توفر لرئيس بلدها رعاية صحية في بلده؟ أم أنها خارج الارقام القياسية مثل هذه الخدمات".
وأضاف: "أم أن هناك عوامل أخرى لبقائه؟".
#الامارات لماذا لا توفر لرئيس بلدها رعاية صحية في بلده ؟— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) June 10, 2018
ام انها خارج الارقام القياسية مثل هذه الخدمات!!!؟
ام أن هناك عوامل أخرى لبقائه؟. pic.twitter.com/oGuhm9JYnR
وشهد اليوم السبت، الظهور العلني الأول لرئيس دولة الإمارات، بعد غياب استمر 8 أشهر.
#فيديو_وام | رئيس الدولة يتقبل التهاني والتبريكات بمناسبة #شهر_رمضان_المبارك من سمو الشيوخ حامد وعمر بن زايد ومحمد بن خليفة الذين تمنوا أن يعيد الله تعالى هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى دولة #الإمارات وشعبها بالأمن والأمان والرخاء.#وام pic.twitter.com/JCMEawdP58— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) June 9, 2018
ويغيب الرئيس الإماراتي (70 عاما)، عن أي أنشطة رسمية علنية، منذ أن تعرض لوعكة صحية بعد جلطة ألمت به، في 24 يناير/ كانون الثاني 2014، باستثناء ظهوره في 25 يونيو/ حزيران 2017، خلال عيد الفطر الماضي، وظهوره في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، وهو يتقبل التعازي في وفاة والدته.
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