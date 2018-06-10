الحوثي يعلق على ظهور خليفة بن زايد خارج الإمارات

علق رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة "أنصار الله" اليمنية على صور نشرتها وكالة (وام) لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خليفة بن زايد آل نهيان، في مدينة إيفيان الفرنسية.

ووفقا لحساب منسوب له على "تويتر"، قال محمد علي الحوثي: "الإمارات لماذا لا توفر لرئيس بلدها رعاية صحية في بلده؟ أم أنها خارج الارقام القياسية مثل هذه الخدمات".

وأضاف: "أم أن هناك عوامل أخرى لبقائه؟".

#الامارات لماذا لا توفر لرئيس بلدها رعاية صحية في بلده ؟

ام انها خارج الارقام القياسية مثل هذه الخدمات!!!؟

ام أن هناك عوامل أخرى لبقائه؟. pic.twitter.com/oGuhm9JYnR — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) June 10, 2018

وشهد اليوم السبت، الظهور العلني الأول لرئيس دولة الإمارات، بعد غياب استمر 8 أشهر.

#فيديو_وام | رئيس الدولة يتقبل التهاني والتبريكات بمناسبة #شهر_رمضان_المبارك من سمو الشيوخ حامد وعمر بن زايد ومحمد بن خليفة الذين تمنوا أن يعيد الله تعالى هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى دولة #الإمارات وشعبها بالأمن والأمان والرخاء.#وام pic.twitter.com/JCMEawdP58 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) June 9, 2018

ويغيب الرئيس الإماراتي (70 عاما)، عن أي أنشطة رسمية علنية، منذ أن تعرض لوعكة صحية بعد جلطة ألمت به، في 24 يناير/ كانون الثاني 2014، باستثناء ظهوره في 25 يونيو/ حزيران 2017، خلال عيد الفطر الماضي، وظهوره في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، وهو يتقبل التعازي في وفاة والدته.