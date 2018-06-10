الأسد: هذه الدولة تمول "الخوذ البيضاء"

اتهم الرئيس السوري بشار الأسد بريطانيا بتقديم دعم علني لمنظمة "الخوذ البيضاء" في مختلف المناطق السورية، مشيرا إلى أنها تشكل فرعا لتنظيمات إرهابية.

دمشق — سبوتنيك. وقال الأسد، في مقابلة مع صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية، إن بريطانيا قدمت دعما علنيا لمنظمة الخوذ البيضاء، التي تشكل فرعا لتنظيمي "القاعدة" و"النصرة" الإرهابيين، في مختلف المناطق السورية"، مضيفا: "لقد أنفقوا عليهم الكثير من المال".

© AP Photo / Gabriel Chaim الدفاع الروسية: بؤر مواجهة "داعش" في سوريا تتواجد في مناطق سيطرة أمريكا فقط

وتابع: "بريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، تتبع وتتبنى السياسة نفسها"، مضيفا: "بصراحة، بريطانيا، وفرنسا، تابعتان سياسيا للولايات المتحدة، وهذا ما نعتقده".

وقال الرئيس السوري: "نحن نعتبر الخوذ البيضاء أداة تستخدمها بريطانيا في العلاقات العامة، وبالتالي من المؤكد أن هذه الدول الثلاث فبركت ذلك الهجوم وبريطانيا ضالعة في ذلك."

يذكر أن حديث الرئيس السوري جاء ردا على سؤال الصحفية البريطانية حول تمويل بريطانيا لـ"الخوذ البيضاء"، حيث أشارت الصحيفة في سؤالها إلى أنه بحلول الحادي والثلاثين من مارس/ آذار الماضي، كان إجمالي التمويل الذي قدمته الحكومة البريطانية إلى منظمة الخوذ البيضاء، المعروفة أيضا بالدفاع المدني السوري وصل إلى 38.4 مليون جنيه إسترليني.

وتتهم روسيا، بريطانيا بالمساعدة على فبركة الهجوم الذي حدث في دوما.



