بدعم من الروس والإيرانيين… الأسد في مقابلة: نحن الطرف الرئيسي الذي يقاتل "داعش"

أعلن الرئيس السوري بشار الأسد، أن بلاده هي الطرف الرئيسي الذي يقاتل وقاتل "داعش" بدعم من الروس والإيرانيين".

دمشق — سبوتنيك. وقال الأسد في مقابلة مع صحيفة ميل أون صنداي البريطانية: "نحن الطرف الرئيسي الذي يقاتل وقاتل "داعش" بدعم من الروس والإيرانيين على مدى الأعوام الماضية".

Syrian President Assad brands gas attacks 'fake news' https://t.co/pEysHvYHMR via @MailOnline — John Sullivan (@ZFTWARNING) June 9, 2018

وأضاف الرئيس: "ما من طرف آخر يفعل الشيء نفسه، ولو جزئياً، إذا أردت التحدث عن الغرب والتحالف العسكري الغربي الذي يقوده الأمريكيون فإنه كان في الواقع يدعم "داعش"، لأنهم يهاجمون الجيش السوري كلما هاجم "داعش" أو هوجم من قبله".

وحول وجهة نظره في طريقة تعامل رئيسة الوزراء البريطاني تريزا ماي وترامب مع سوريا، قال الرئيس الأسد إن "الأمر لا يتعلق بماي وترامب، بل بالسياسيين الغربيين والأنظمة الغربية عموماً، إنهم لا يقبلون أي شخص له رأي مختلف، لا يقبلون أي بلد أو حكومة أو شخصية لها رأي مختلف، هذا هو الحال مع سوريا".