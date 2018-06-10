"ليس الأمير تميم"… شخصية قطرية "بارزة" تتسلم راية كأس العالم 2022

إذ أكدت المصادر للقناة أن من بين ضيوف حفل افتتاح نهائيات كأس العالم 2018 والتي تنطلق في روسيا بعد 5 أيام، سيكون الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر الشيخ تميم.

وأشارت المصادر إلى أن الأمير الوالد سيشارك في حفل الافتتاح مع وفد حكومي ورياضي كبير وفقا للمصدر الذي لم يستعبد وصول أمير قطر الشيخ تميم إلى موسكو لبضع ساعات يوم الافتتاح.

سمو الامير الوالد الشيخ #حمد_بن_خليفة آل ثاني يمثل دولة قطر في افتتاح #كأس_العالم_2018 في روسيا.. هو من أتى بكأس العالم الى قطر 2022 وشرف لنا جميعاً أن " الوطن " يمثل الوطن في هذه المناسبة 💪🏻🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦 pic.twitter.com/HzDwvGsMeN — #عادل_عبدالله (@adelalhajaji) June 10, 2018

ومن جانبه، غرد جاسم سلمان، مدير تحرير موقع بوابة الشرق التابع لجريدة الشرق القطرية، قائلا إن "الأمير الوالد يحضر مونديال روسيا".

وأَضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتير: "يتوج (حمد بن خليفة) انتصاره بالفوز بتنظيم مونديال ٢٠٢٢ ويستلم الراية".

الأمير الوالد يحضر مونديال روسيا.. يتوج انتصاره بالفوز بتنظيم مونديال ٢٠٢٢ ويستلم الراية.. تركي الشيخ خلك مع المراعي



￼￼https://t.co/XSj6E6Y9OD — جاسم سلمان (@jassimsalman) June 10, 2018

وتقام نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، وللمرة الأولى في تاريخها في روسيا، بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو 2018. ويستضيف مبارياتها الدولية 12 ملعباً منتشرا في 11 مدينة روسية، سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، مدينة روستوف على الدون، بالإضافة للعاصمة موسكو.