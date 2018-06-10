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06:33 10 يونيو/ حزيران 2018
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    ضحايا مركب هجرة غير شرعية

    القوات البحرية الليبية تعلن عن إنقاذ 152 مهاجر غير شرعي قبالة سواحلها

    © REUTERS / Stringer
    العالم العربي
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    أكد الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، العميد أيوب قاسم في العاصمة طرابلس، أن فرق حرس السواحل الليبية تمكنت من إنقاذ 152 مهاجر غير شرعي، مشيراً إلى أنهم كانوا على متن قاربين مطاطيين.

    البيضاء- سبوتنيك. وقال قاسم في تصريح لوكالة سبوتنيك أن "زورق صبراته التابع لحرس السواحل بطرابلس تمكن يوم السبت 9 يونيو/حزيران من إنقاذ 152 مهاجر غير شرعي بينهم 19 امرأة، وثلاث أطفال، كانوا على متن قاربين مطاطيين، أحدهما في حالة غرق".

    وأشار إلى أن:

    المهاجرين ينتمون لجنسيات أفريقية مختلفة من 11 دولة ومن 3 دول عربية جزائرية، تونسية، سودانية.

    مضيفاً أن "عملية الإنقاذ للقارب الأول تمت على بعد 20 ميل شمال مدينة زوارة، وعملية الإنقاذ للقارب الثاني تمت على 20 ميل شمال منطقة القره بوللي.

    الجزائر
    © REUTERS /
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    وأوضح أن "كافة المهاجرين غير شرعيين الذين تم إنقاذهم نقلوا إلى قاعدة طرابلس البحرية، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مركز إيواء تاجوراء".

    وختم حديثه قائلاً إن "الظروف التي يعمل فيها أفراد دوريات حرس السواحل صعبة وغير اعتيادية، مع نقص في الوقود والتموين وخاصة في هذا الشهر الفضيل".

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    الكلمات الدلالية:
    إنقاذ مهاجرين, مهاجرين غير شرعيين, ليبيا, هجرة غير شرعية, طرابلس, الجزائر, ليبيا
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