في ظهور جديد… هكذا وصف خالد بن سلمان الشعب السعودي

تحدث سفير السعودية في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، نجل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن الشعب السعودي خلال اللقاء السياسي السنوي لميت رومين المعروف باسم "E2 Summit"

وقال بن سلمان إن الشعب السعودي لا يحب بلده لأنه متطور وإنما يعمل على تطويره لأنه يحبها، بحسب قناة "الإخبارية" السعودية.

الأمير خالد بن سلمان: الشعب السعودي لا يحب بلده لأنه متطور إنما يعمل على تطوير بلاده لأنه يحبها. #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 9, 2018

وتطرق سفير السعودية إلى الأزمة مع إيران قائلا إنها ليست طائفية وإنما هي صراع رؤى.

وأضاف الأمير:

إن المملكة تريد أن تقود المنطقة نحو المستقبل ورفاهية الشعوب، بينما إيران تريد جر المنطقة إلى الماضي بصراعاته الفكرية والطائفية.

سفير #المملكة لدى #أمريكا الأمير خالد بن سلمان: المشكلة مع #إيران ليست طائفية إنما صراع رؤى.. نحن في المملكة لدينا #رؤية2030 وهم لديهم رؤية 1979. #الأخبارية pic.twitter.com/qweSpTFcED — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 9, 2018

كما أعرب عن سعادته بمشاركة بلاده مع الولايات المتحدة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

يذكر أن الأمير خالد شارك، يوم الخميس 7 يونيو/حزيران، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مائدة إفطار بمناسبة شهر رمضان.

وقد احتفى ترامب بالسفير السعودي في واشنطن، خلال استقباله لسفراء عدد من الدول الإسلامية.

ونشر الإعلامي السعودي، ياسر الغسلان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "تويتر"، مقطعاً مصوراً، لترحيب ترامب بعدد من السفراء، مبدياً حفاوة خاصة بالأمير خالد بن سلمان.